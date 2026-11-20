Cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH được VKS đề nghị giảm 12-24 tháng tù so với án sơ thẩm, trong vụ án nhận hối lộ hơn 16 tỷ đồng của doanh nghiệp.

Sáng 20/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh Xã hội (LĐ-TB&XH) Nguyễn Bá Hoan cùng 9 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng liên quan hoạt động cấp phép, thẩm định hồ sơ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Trong phần luận tội và đề nghị mức án, đại diện VKS cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tuy nhiên, đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo, đại diện VKS đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Cụ thể, đại diện VKS đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ cho cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan từ 12 đến 24 tháng tù; Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) từ 24 đến 36 tháng tù. Các bị cáo còn lại cũng được VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt.

Tại bản án sơ thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Hoan mức án 12 năm tù, bị cáo Tống Hải Nam 14 năm tù, cùng về tội Nhận hối lộ.

Các bị cáo tại toà phúc thẩm.

Theo đại diện VKS, quá trình điều tra, truy tố, xét xử xác định từ năm 2021 đến tháng 5/2025, Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước biết và bỏ mặc “tình trạng” và đồng ý để Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ để cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hành vi này buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền theo mức từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng để được cấp Giấy phép cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản, để doanh nghiệp không thể tự cung cấp được tài liệu theo quy định tại quy trình nên doanh nghiệp buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và được cấp Phiếu trả lời.

Qua đó, Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam và một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng của các cá nhân thuộc 31 công ty.

Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án nên có đủ cơ sở xác định Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

VKS xét thấy tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, theo dõi. Theo VKS, hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, với sự cấu kết tham gia của nhiều lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực lao động ngoài nước cùng các cán bộ, chuyên viên và các cá nhân, doanh nghiệp.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội đã trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn và uy tín của các cơ quan tổ chức, gây thất thu cho ngân sách nhà nước, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào các cơ quan quản lý nhà nước.

VKS nhận thấy Nguyễn Bá Hoan với chức vụ Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã nhận tiền để ký 14 Giấy phép; đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái quy định của pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền “chi phí” và tiền biếu vào các dịp lễ, tết.

Trong thời gian từ năm 2020 đến 2025, ông Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ tổng số 16,33 tỷ đồng. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ mới nên đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Bá Hoan.

Bị cáo Tống Hải Nam là Cục trưởng đã chỉ đạo Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang, chuyên viên Phòng Pháp chế gây khó khăn cho doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi Giấy phép; xây dựng, chỉ đạo thực hiện “Quy trình” thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái pháp luật buộc doanh nghiệp phải chi tiền “chi phí”.

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2025, bị cáo nhiều lần nhận hối lộ và để cán bộ cấp dưới nhận hối lộ 14,38 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 7,9 tỷ đồng. Tòa án sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, xử bị cáo 14 năm tù.

Tại cấp phúc thẩm, bị cáo cung cấp thêm các tình tiết giảm nhẹ mới. Xét tính chất hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo và các tình tiết mới nên cần chấp nhận kháng cáo. VKS cũng nhận thấy các bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên để đảm bảo chính sách khoan hồng của pháp luật, đề nghị HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.