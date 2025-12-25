Ngày 25-12, tin cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) vừa có kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) và các đơn vị liên quan.



Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan. Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, C03 đã đề nghị truy tố bị can Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội cũ cùng 8 người về tội Nhận hối lộ. Các bị can khác, gồm: Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3, cùng nhiều người khác bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, bị đề nghị truy tố về tội Môi giới hối lộ.

Theo kết luận điều tra, Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cục còn có quyền quyết định việc cấp, đổi, thu hồi giấy phép tổ chức người lao động Việt Nam đi nước ngoài làm việc.

Các doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài phải đăng ký hợp đồng cung ứng lao động và chỉ được thực hiện sau khi có sự đồng ý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũ. Cục Quản lý lao động ngoài nước được giao làm đầu mối, tham mưu cho Bộ.

C03 cáo buộc lợi dụng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã giao Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Tống Hải Nam và các lãnh đạo Cục gây khó khăn, tạo rào cản cho doanh nghiệp. Cách họ thường áp dụng là trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu lao động của doanh nghiệp thường sẽ yêu cầu phải bổ sung, kéo dài thời gian thẩm định. Từ đây, bị can Hoan cùng các cấp dưới đã nhiều lần nhận hối lộ của Công ty Hoàng Long, Sona, Incoop3, trong việc phê duyệt hợp đồng xuất khẩu lao động.

Các bị can Tống Hải Nam (bìa trái) cùng các bị can khác. Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, năm 2022, khi bắt đầu triển khai thị trường xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo chương trình Visa E7-3, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã chỉ đạo Cục trưởng Tống Hải Nam xây dựng quy trình thủ tục riêng trong việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động của các doanh nghiệp.

Khi triển khai chương trình Visa E7-3, bị can Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long đã đến gặp và nhờ bị can Hoan chỉ đạo tạo điều kiện giúp phê duyệt nhanh hồ sơ. Đổi lại, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan được hưởng từ 100 đến 200 USD/một người lao động đi xuất khẩu lao động.

Theo thỏa thuận này, từ năm 2023 đến 2025, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã hai lần nhận của Hưng tổng cộng 170.000 USD (khoảng 4,3 tỉ đồng), tương ứng với 129 lao động xuất cảnh.

Ngoài ra, vị cựu thứ trưởng còn nhận 50 triệu đồng của Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona, khi chỉ đạo phê duyệt nhanh hồ sơ. Các dịp lễ tết, bị can Nguyễn Bá Hoan cũng nhận của Công ty Hoàng Long và Sona, Incoop3 để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này, tổng 450.000 USD và 90 triệu đồng.

Cũng theo cáo buộc, từ 2018 đến 2025, cựu Cục trưởng Tống Hải Nam đã chỉ đạo cấp dưới xây dựng, ban hành quy trình riêng về việc phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động theo chương trình Visa E7-3. Bị can Tống Hải Nam chỉ đạo Phòng Hàn Quốc yêu cầu doanh nghiệp phải có tài liệu chứng minh về hạn mức tuyển dụng lao động của chủ sử dụng lao động tại nước ngoài. Tài liệu này buộc phải có xác nhận của cơ quan thẩm quyền Hàn Quốc.

Tuy nhiên, thực tế các doanh nghiệp không thể thu thập, cung cấp được tài liệu này nên đặt vấn đề "đưa tiền cảm ơn" nhờ cựu Cục trưởng Tống Hải Nam giúp đỡ, tạo điều kiện bỏ qua lỗi và phê duyệt nhanh hồ sơ. Cựu Cục trưởng Tống Hải Nam đồng ý và đã 5 lần nhận của Hưng tổng 54.000 USD; nhận của Tổng giám đốc Incoop3 Nguyễn Văn Định 4 lần, tổng 40.000 USD và 20 triệu đồng; nhận của Chủ tịch Sona 80 triệu đồng trong 2 lần.

Bên cạnh đó, bị can Tống Hải Nam còn bị cáo buộc nhận gần 3,2 tỉ đồng của Hoàng Long và Sona, Incoop3 vào các dịp lễ tết và nhờ chỉ đạo can thiệp việc khác.

Ngoài nhận tiền liên quan dự án Visa E7-3 đi Hàn Quốc, nhóm bị can Nguyễn Bá Hoan còn bị cáo buộc nhận hối lộ liên quan hoạt động cấp giấy phép xuất khẩu lao động.

Theo đó, từ năm 2018 đến 2025, cựu Cục trưởng Tống Hải Nam đã chỉ đạo cấp dưới thu tiền "bôi trơn" từ các doanh nghiệp đang xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động. Tiền thu về được đưa cho bị can Nam và lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũ.

Theo cơ quan điều tra, để ép doanh nghiệp phải chi tiền, Tống Hải Nam cho cấp dưới gây khó khăn bằng cách trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu nhiều lần. Nhóm bị can tại Cục còn cố tình kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ rồi gợi ý cho doanh nghiệp đưa tiền để hưởng lợi cá nhân.

C03 cáo buộc các bị can đã nhận tổng cộng 15,3 tỉ đồng tiền "bôi trơn" để chạy giấy phép cho 29 doanh nghiệp tương ứng với 30 hồ sơ. Trong đó, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhận 950 triệu đồng, Nam nhận 3,2 tỉ đồng, Nguyễn Thành Hưng (chuyên viên văn phòng Cục quản lý lao động ngoài nước) nhận 3,1 tỉ...

Tổng cộng trong vụ án này, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị xác định nhận hối lộ 5,2 tỉ đồng, cựu Cục trưởng Tống Hải Nam nhận 7,9 tỉ, cựu chuyên viên Nguyễn Thành Hưng nhận 3,1 tỉ.