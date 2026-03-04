Cựu thí sinh Olympia là đạo diễn phim đang vượt mặt Trấn Thành: Thạc sĩ du học Hà Lan, từng làm giảng viên

Trải qua 26 mùa phát sóng, Đường Lên Đỉnh Olympia vẫn là sân chơi trí tuệ hấp dẫn bậc nhất dành cho học sinh THPT trên cả nước. Những thí sinh góp mặt trong chương trình đều sở hữu học lực nổi trội và thành tích đáng nể. Sau khi rời trường quay Olympia, bên cạnh các Quán quân giành học bổng du học, nhiều thí sinh khác cũng ghi dấu ấn ở những lĩnh vực khác nhau.

Ngoài những cái tên quen thuộc trong giới học thuật, Olympia còn có một thí sinh khá nổi tiếng ở mảng nghệ thuật. Đó là Chung Chí Công - cựu thí sinh Olympia năm thứ 4 (2002–2003), hiện là đạo diễn. Năm 2019, anh ra mắt bộ phim điện ảnh Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trên hành trình làm nghề.

Đạo diễn Chung Chí Công

Trước đó, vào năm 2018, anh đảm nhận vai trò biên kịch kiêm giám đốc mỹ thuật cho phim điện ảnh Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè. Dù cả hai tác phẩm không đạt doanh thu quá cao ngoài phòng vé, Chung Chí Công vẫn để lại dấu ấn riêng nhờ cách kể chuyện giàu cảm xúc và mang màu sắc cá nhân rõ nét.

Đầu năm 2026, Chung Chí Công trở lại với phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi được công chiếu vào ngày 27/2 vừa qua. Mới đây, ê - kíp phim cũng vui mừng chia sẻ dự án đã đạt top 1 lượt tương tác cho chủ đề phim ảnh hot nhất trên mạng xã hội trong hai ngày 28/2–1/3, vượt qua nhiều tác phẩm như Thỏ Ơi!! của Trấn Thành, Báu Vật Trời Cho của Lê Thanh Sơn hay Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang. Đồng thời, phim cũng xếp top 2 về lượng thảo luận trong nhóm chủ đề phim ảnh nổi bật trên mạng xã hội, cho thấy sức hút đáng nể giữa thị trường phim Tết.

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi đánh dấu sự trở lại của Chung Chí Công sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng. Thay vì lựa chọn công thức dễ tiếp cận để tối ưu doanh thu, bộ phim đi theo nhịp kể chậm rãi, tập trung vào hành trình trưởng thành của những người trẻ từng ôm ấp nhiều ước mơ nhưng phải đối diện với thực tế khắc nghiệt.

(Ảnh: Đoàn làm phim “Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi”)

Từ một thí sinh của sân chơi tri thức năm nào đến vị trí đạo diễn đứng sau những dự án phim chiếu rạp ấn tượng, hành trình của Chung Chí Công là câu chuyện về sự rẽ hướng táo bạo nhưng đầy bền bỉ. Ít ồn ào, không tận dụng danh xưng “cựu thí sinh Olympia” để gây chú ý, anh chọn cách đi chậm mà chắc, âm thầm tạo dấu ấn bằng tác phẩm và thái độ làm nghề nghiêm túc.

Sinh ra tại Cà Mau, Chung Chí Công từng theo học tại Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, là thí sinh của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 4 (2002–2003). Ở thời điểm đó, Olympia là biểu tượng của tinh thần hiếu học và khát vọng vươn xa của thế hệ học sinh đầu những năm 2000. Dù không tiến sâu tại cuộc thi năm ấy, anh vẫn giữ kết nối bền chặt với cộng đồng cựu thí sinh, từng góp mặt trong Gala kỷ niệm 10 năm của chương trình tại TP. HCM.

Đạo diễn Chung Chí Công đứng ngoài cùng, bên trái trong Gala kỷ niệm 10 năm của Đường Lên Đỉnh Olympia tại TP. HCM

Xuất phát điểm là một học sinh chuyên với nền tảng học thuật vững vàng, Chung Chí Công sau đó tiếp tục con đường học vấn bài bản khi đỗ vào trường Đại học Ngoại thương cơ sở TP.HCM. Sau đó, anh hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Maastricht School of Management (Hà Lan). Maastricht School of Management (MSM) là một trong những trường quản lý lâu đời và có mạng lưới quốc tế rộng tại Hà Lan. Theo bảng xếp hạng của Eduniversal năm 2015, chương trình Doctorate in Business Administration (DBA) của trường đứng thứ 2 toàn cầu, trong khi chương trình MBA xếp hạng 2 tại Hà Lan và vị trí thứ 11 ở châu Âu.

Anh từng là giảng viên ngành Quản trị công nghệ truyền thông tại Đại học Hoa Sen

Không dừng lại ở đó, anh cũng từng có thời gian công tác tại Đại học Hoa Sen với vai trò giảng viên ngành Quản trị công nghệ truyền thông. Ở vai trò này, Chung Chí Công đứng giữa hai thế giới khi một bên là thực tiễn làm phim, một bên là giảng đường đại học. Việc song hành giữa nghệ thuật và giảng dạy giúp anh duy trì sự kết nối với thế hệ trẻ, đồng thời truyền tải kinh nghiệm nghề nghiệp bằng chính trải nghiệm thực tế của mình.