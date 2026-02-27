Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer, và Tổng thống Vladimir Zelensky (từ phải sang).

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga mới đây cho biết, London và Paris đang âm mưu bí mật trang bị vũ khí hạt nhân cho Kiev, và cũng đang cân nhắc việc hỗ trợ chế tạo một loại "bom bẩn" phóng xạ bằng cách sử dụng chất nổ thông thường và vật liệu hạt nhân.

Andrew Napolitano, người dẫn chương trình podcast Judging Freedom và từng là Thẩm phán Tòa án cấp cao New Jersey, nói trong một cuộc phỏng vấn với RT hôm 26/2 rằng, thời điểm công bố thông tin tình báo của Nga nhằm "nhắc nhở người Anh và người Pháp rằng, họ đang đùa với lửa".

"Tôi không thể tưởng tượng nổi Điện Kremlin lại cho phép người Ukraine sở hữu bất kỳ năng lực hạt nhân nào. Nếu Anh và Pháp cung cấp cho Ukraine các linh kiện hoặc vũ khí hạt nhân, sẽ làm tăng nguy cơ leo thang xung đột nghiêm trọng", ông nói.

Ông Napolitano lưu ý, Washington và London có một thỏa thuận bằng văn bản quy định rằng, “người Anh không được sử dụng hoặc chuyển giao bất kỳ năng lực hạt nhân, vũ khí hạt nhân hoặc bí quyết hạt nhân nào mà không có sự cho phép của Mỹ.

Tôi không hiểu tại sao Thủ tướng Anh Keir Starmer lại thảo luận vấn đề này với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, trừ khi Mỹ đã đồng ý rồi”.

Nếu Washington đã bật đèn xanh, thì Mỹ “không phải là một bên trung gian hòa giải công bằng”, ông nói thêm, đồng thời cho rằng trong trường hợp đó, Nga nên chấm dứt mọi cuộc đàm phán hòa bình và “tiến hành nhanh chóng… kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Khi được hỏi London và Paris có thể đang cố gắng đạt được điều gì, ông Napolitano nhấn mạnh rằng, các nhà lãnh đạo châu Âu "ghét tất cả mọi thứ liên quan đến Nga", và "không thực sự là những người lý trí".

Ông cảnh báo rằng, bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây áp lực lên Moscow bằng chiến thuật "đứng trên bờ vực hạt nhân" đều có thể dẫn đến leo thang thảm khốc.

Nga cáo buộc các nước châu Âu ủng hộ Kiev công khai ưu tiên "thất bại chiến lược" của Moscow trong khi phá hoại triển vọng hòa bình.

Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia, cảnh báo rằng, các kế hoạch được cho là nhằm cung cấp cho Kiev năng lực hạt nhân có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng trên toàn cầu.