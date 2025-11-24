Cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung thăm các em nhỏ vừa mổ tim, cam kết 1 điều

Cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung vừa có chuyến thăm đầy xúc động tới các em nhỏ sau ca phẫu thuật tim trong khuôn khổ chương trình “Vết sẹo cuộc đời” mà chị đồng hành thời gian qua. “Trái tim tôi vô cùng thổn thức khi được ngắm nhìn các bé sau ca mổ thành công!”, cựu siêu mẫu chia sẻ.

Xuất hiện tại chuyến thăm, Vũ Cẩm Nhung mặc giản dị, gần gũi, ấm áp khi mang những món quà nhỏ tới thăm các em. “Nhung muốn khóc bởi hôm nay - một trong những ngày hạnh phúc nhất của Nhung trong năm 2025”, chị xúc động nói.

Vũ Cẩm Nhung đến thăm các em nhỏ vừa mổ tim.

Trước đó, Vũ Cẩm Nhung đấu giá thành công bức tranh "LOVE" do Ngô Thanh Vân sáng tác trong dự án “INITIATION – Sự khởi đầu”, thu về 73 triệu đồng để hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Vũ Cẩm Nhung nhấn mạnh đây không phải hoạt động nhất thời mà là cam kết dài hạn: “Tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình Vết sẹo cuộc đời để giúp cứu sống thêm thật nhiều các trái tim bé nhỏ".

“Vết sẹo cuộc đời” (Scar of Life) là sáng kiến thiện nguyện của Vietnam Children’s Fund, hướng tới hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Mỗi năm, khoảng 15.000 trẻ Việt Nam chào đời với dị tật tim trong khi chi phí phẫu thuật có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Tính đến nay, chương trình đã hỗ trợ hơn 2.300 em nhỏ được mổ tim, giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho gia đình.

Cựu siêu mẫu ân cần thăm hỏi, động viên gia đình các em nhỏ vừa phẫu thuật.

Vũ Cẩm Nhung, sinh năm 1976 tại Hà Nội, là một trong những gương mặt tiên phong của làng mẫu Việt thập niên 1990. Chị nổi tiếng từ khi đoạt Hoa khôi Sinh viên Hà Nội và Á khôi 1 cuộc thi Khỏe đẹp – Thời trang – Thể thao. Năm 1994, chị đạt vị trí cao tại cuộc thi “Siêu mẫu châu Á với thế giới” ở đảo Guam (Mỹ), trở thành người mẫu Việt Nam đầu tiên được phong danh hiệu siêu mẫu ở một sân chơi quốc tế.

Đang ở đỉnh cao nghề mẫu, chị bất ngờ từ chối cơ hội sang Anh để theo học Đại học Kinh tế Quốc dân, sau đó chuyển hướng kinh doanh và trở thành nữ doanh nhân tài năng gắn bó với một thương hiệu mỹ phẩm trong suốt gần 3 thập kỷ qua.

Vũ Cẩm Nhung đang có cuộc sống viên mãn.

Cuộc sống cá nhân của Vũ Cẩm Nhung từng trải qua hành trình dài tìm kiếm hạnh phúc làm mẹ. Chị đã thực hiện hơn 20 lần thụ tinh nhân tạo trong 9 năm để có con trai đầu lòng, rồi tiếp tục 6 năm nữa để có cô con gái. Việc tiêm thuốc kéo dài khiến chị rơi vào trầm cảm nhưng với nghị lực mạnh mẽ, chị đã vượt qua. Câu chuyện được ghi lại trong tự truyện "Bao giờ là đúng lúc" xuất bản năm 2019.

Chính những trải nghiệm ấy khiến chị xem hoạt động thiện nguyện là cách tri ân cuộc đời. Như Vũ Cẩm Nhung chia sẻ: “Mỗi sớm thức giấc, tôi luôn biết ơn cuộc đời vì được sống, được chạm vào nhiều cung bậc mà cuộc đời trao tặng cho tôi. Với tôi, thì mọi thách thức, mọi khó khăn luôn có giá trị ngang bằng với may mắn và thành công. Hôm nay, ngay lúc này tôi luôn nguyện sẽ được trao đi, trao đi với tinh thần, năng lượng chân thiện mỹ tới cuộc đời này, trong khả năng của chính tôi…”.