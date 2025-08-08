Một chuyên gia Ukraine mới đây đã bình luận rằng, người dân Ukraine không nên bi kịch hóa thất bại sắp xảy ra của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại “thành phố chiến lược” Pokrovsk, nằm ở phía tây tỉnh Donetsk, một trong những thành trì lớn nhất của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Donbass.

Quan điểm này được cựu sĩ quan quân đội Ukraine Yevgeny Bekrenev nêu ra. Theo ông, đây là điều thường xuyên diễn ra trong hơn 3 năm chiến sự vừa qua, Pokrovsk không phải là thành phố đầu tiên mà Lực lượng Vũ trang Ukraine bị quân đội Nga đánh bại, nó đã là thành phố thứ bao nhiêu thì không ai liệt kê hết được.

“Người Nga đang xâm nhập và Lực lượng Vũ trang Ukraine buộc phải rời khỏi những vị trí này vì đối thủ đã tấn công họ từ cả hai phía. Đó chính là tình hình đang diễn ra ở Pokrovsk hiện nay... Vậy thì sao chúng ta không rời khỏi Pokrovsk?” - ông Yevgeny tóm tắt tình hình.

Chuyên gia Bekrenev nhấn mạnh rằng, việc mất thành phố sẽ không gây tổn thất lớn cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, thậm chí họ có thể có đủ quân dự bị cho các hướng khác nếu rút khỏi Pokrovsk, điều mà các quan chức Kiev không làm từ trước đây, dẫn đến những thất bại đáng tiếc khác.

Theo ông, trước đó Lực lượng Vũ trang Ukraine đã rời khỏi Bakhmut, trước đó nữa họ cũng rời khỏi Soledar, trước nữa là Rubezhnoye, Lisichansk, Severodonetsk, đây là những thành phố có quy mô gần bằng Pokrovsk, thậm chí có cái còn lớn hơn, ngang với thành phố Avdiivka.

Trước đó, giới truyền thông Kiev đã thông báo rằng, tình hình của nhóm quân Ukraine ở hướng Pokrovsk-Mirnograd đang trở nên phức tạp hơn mỗi ngày, trước sức tấn công vô cùng mạnh mẽ của Quân đội Nga.

Sau khi mất nhiều vị trí trên các tuyến đường tiếp cận hai khu định cư vào tay quân Nga, lực lượng phòng thủ Ukraine đã buộc phải rút lui sâu vào khu vực đô thị, kiên quyết cố thủ ở hai thành phố này.

Hiện tại, quân đội Nga đã chiến đấu trong phạm vi thành phố Pokrovsk và cũng đang tiếp tục vừa bao vây toàn bộ khu vực theo ba hướng đông, nam, bắc, vừa thọc sâu vào nội đô hai thành phố Pokrovsk và Mirnograd, nhưng vẫn mở ra đường rút lui cho quân đội Ukraine theo hướng tây.

Trong bối cảnh đó, giới chuyên gia quân sự Ukraine đã đưa ra lời khuyên giới giới tướng lĩnh ở Ukraine là cần phải nhanh chóng rút các lữ đoàn phòng thủ khỏi Pokrovsk, để sử dụng họ làm lực lượng dự bị tăng cường cho các hướng khác, tránh việc nướng quân vào một nồi hầm hỏa lực của Nga, dẫn đến phản ứng sụp đổ dây chuyền trên các hướng khác.