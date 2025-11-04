Cựu sao Malaysia: Kiện FIFA lên CAS cũng chẳng ích gì, FAM nên chấp nhận sự thật đi

“Chúng ta phải sát cánh cùng đội tuyển quốc gia Malaysia. Không thể gục ngã vì chuyện này. Việc kiện FIFA lên CAS có lẽ cũng chẳng ích gì. Mọi việc sẽ không mang lại kết quả. LĐBĐ Malaysia và cả chúng ta nên chấp nhận sai lầm và học hỏi từ đó”, cựu tiền đạo Safee Sali trả lời phỏng vấn tờ The Star (Malaysia) vào sáng nay (4/11).

Safee Sali không tin tưởng vào khả năng FAM kháng cáo lên CAS thành công.

Đêm qua, FIFA chính thức bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan vụ án phạt 7 cầu thủ nhập tịch. Theo quyết định, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (gần 70 triệu đồng) và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.

Rất nhanh sau đó, Quyền Chủ tịch FAM, ông Datuk Mohd Yusoff Mahadi tuyên bố:

“Đây là lần đầu tiên FAM phải đối mặt với một tình huống như thế này, và các luật sư cùng ban điều hành của chúng tôi đều rất sốc trước quyết định đó. Tuy nhiên, FAM sẽ tiếp tục kiên định bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ cũng như lợi ích của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế.

FAM sẽ gửi văn bản tới FIFA để yêu cầu cung cấp đầy đủ chi tiết và lý do bằng văn bản cho quyết định này, trước khi tiến hành bước tiếp theo là kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS)”.

Tuy nhiên theo quan điểm của ngôi sao giúp tuyển Malaysia vô địch AFF Cup 2010 Safee Sali, mọi thứ có lẽ khó lòng xoay chuyển. Anh nói: “Đây là điều khó khăn với người hâm mộ và cả những người trong giới bóng đá. FIFA đã nói rõ ràng và chúng ta phải chấp nhận điều đó. Chúng ta cần cải thiện và tập trung cho trận đấu tiếp theo”.

Tuyển Malaysia khó thoát khỏi việc bị xử thua tuyển Việt Nam và Nepal.

Cựu tiền đạo này cũng nhấn mạnh, điều quan trọng lúc này là giữ tinh thần tích cực, không để hình ảnh bóng đá Malaysia sụp đổ chỉ vì một vụ việc. Theo Safee Sali, việc tiếp tục theo đuổi vụ kiện tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) có thể không đem lại kết quả, thay vào đó toàn bộ hệ thống cần nhìn nhận sai lầm để sửa chữa và phát triển.

Huyền thoại bóng đá Malaysia cũng lên tiếng cảnh báo về xu hướng nóng vội trong công tác phát triển bóng đá, nhất là khi FAM đang chịu áp lực lớn về thành tích.

“Những người trong FAM phải chịu trách nhiệm. Trong tương lai, chúng ta cần nuôi dưỡng bóng đá bằng tình yêu và đam mê. Nếu thực sự quan tâm tới môn thể thao này, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Chúng ta luôn muốn có kết quả nhanh, nhưng cần tự hỏi liệu mình có đang đưa ra những quyết định đúng đắn hay không?”, Safee Sali kết lại.