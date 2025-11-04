CLB V.League đu trend "Phở anh Hai" cực hài hước, dân mạng liền bình luận một câu "chua chát"

Trào lưu “Phở anh Hai” đang phủ sóng khắp mạng xã hội Việt Nam, và CLB Hà Nội đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng này theo cách vừa hài hước vừa thông minh. Trong bài đăng mới nhất trên fanpage chính thức, đội bóng Thủ đô khiến cộng đồng mạng bật cười khi ghép hình cầu thủ Vũ Đình Hai vào vai “ông chủ quán phở” – nhân vật đang nổi như cồn trong game “Tiệm Phở của anh Hai”.

Bức ảnh cho thấy Vũ Đình Hai trong bộ đồng phục tím quen thuộc, đứng trước quán “Phở Anh Hai – Số 7 Trịnh Hoài Đức”, kèm thông tin trận đấu giữa Hà Nội FC và PVF-CAND (19h15 ngày 4/11 trên sân Hàng Đẫy).

Thông báo lịch thi đấu đầy hài hước của CLB Hà Nội.

Cách “chơi chữ” tinh tế này vừa gợi nhớ tới meme “Phở Anh Hai”, vừa quảng bá khéo léo cho trận đấu sắp tới của đội bóng Thủ đô. Chỉ sau ít giờ, bài đăng đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng vô số bình luận hài hước.

Tuy nhiên, cũng có khán giả để lại bình luận có phần khá chua chát “Giá mà CLB Hà Nội thi đấu hay như admin của trang này”, phản ánh tình trạng đội bóng làm truyền thông lôi cuốn, bắt kịp xu thế, nhưng kết quả thi đấu trên sân lại không được như mong đợi.

Game “Tiệm Phở của anh Hai” đang gây sốt mạng xã hội.

Hiện tượng “Phở Anh Hai” bắt nguồn từ một tựa game indie Việt Nam có tên “Tiệm Phở của anh Hai” (Brother Hai’s Pho Restaurant), do một sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội phát triển trên nền tảng Godot.

Game được phát hành miễn phí trên itch.io, hỗ trợ cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Trong đó, người chơi vào vai một chủ quán phở tên anh Hai tại vùng ngoại ô Hà Nội, điều hành quán ăn với những tình tiết vừa đời thường vừa kỳ quái. Trò chơi có nhiều kết thúc khác nhau, pha trộn yếu tố kinh dị và hài hước, khiến người chơi vừa tò mò vừa thích thú.

Sự gần gũi trong hình ảnh, từ bảng hiệu quán phở, ghế nhựa xanh, tường gạch hoa cho tới tiếng xe máy, quẩy nóng, khiến game nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ. Dù “Phở anh Hai” chỉ là sản phẩm ảo, cụm từ “Số 10 Đan Phượng” (địa chỉ hư cấu trong game) lại leo top tìm kiếm Google, bản đồ và các ứng dụng đặt đồ ăn. Chỉ trong vài ngày, hàng loạt streamer, TikToker và cộng đồng mạng thi nhau trải nghiệm, chế meme, khiến “Phở anh Hai” trở thành hiện tượng văn hóa mạng.

Trong bối cảnh đó, CLB Hà Nội tỏ ra cực kỳ nhạy bén khi tận dụng sức nóng của trend này để lan tỏa hình ảnh đội bóng. Việc ghép cầu thủ Vũ Đình Hai thành “Anh Hai bán phở” không chỉ khiến fan bật cười, mà còn thể hiện phong cách truyền thông trẻ trung, gần gũi, bắt kịp xu hướng mạng xã hội.

CLB Hà Nội vẫn đang chật vật tại V.League 2025/26 dù đã thay HLV.

Từ một tựa game nhỏ do sinh viên Việt tạo ra, “Phở anh Hai” giờ đây đã trở thành meme quốc dân, còn CLB Hà Nội bằng một cú bắt trend duyên dáng một lần nữa cho thấy cách làm truyền thông hiệu quả của mình. Tuy vậy, điều khán giả quan tâm nhất vẫn sẽ là màn trình diễn và kết quả mà thầy trò HLV Harry Kewell mang đến vào tối nay.

Hiện tại, CLB Hà Nội tạm xếp thứ 7 sau 9 vòng đấu với 11 điểm (thắng 3, hòa 2, thua 4), kém đội đầu bảng Ninh Bình tới 10 điểm. Nếu tiếp tục thua trận, cơ hội cạnh tranh chức vô địch trong mùa giải kỷ niệm 20 năm thành lập đội bóng sẽ ngày càng mỏng manh hơn.