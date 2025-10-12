Cựu phó giám đốc chi nhánh ngân hàng trộm gần 2,6 triệu USD từ két sắt an toàn: Nghi ngờ số tiền mất đi phải gấp 5 lần

Yukari Yamazaki bị áp tải đến tòa án Tokyo hồi tháng 1 - Ảnh: Mainichi

Tòa án Tokyo ngày 6/10 đã tuyên mức án trên với Yukari Yamazaki, cựu phó giám đốc chi nhánh tại ngân hàng Mitsubishi UFJ (MUFG), một trong những ngân hàng lớn nhất Nhật Bản.

Yamazaki nghiện cờ bạc, bắt đầu trộm cắp sau khi lâm vào nợ nần vì thua lỗ khi giao dịch ngoại hối và cá cược đua ngựa.

Theo hồ sơ vụ án, đối tượng 47 tuổi này đã lợi dụng chức vụ và thông tin nội bộ để "vô hiệu hóa hệ thống an ninh", lấy cắp số vàng miếng trị giá hơn 2,2 triệu USD và lượng tiền mặt tương đương gần 400.000 USD từ két an toàn của 6 khách hàng tại hai chi nhánh ở Tokyo.

Truyền thông địa phương đưa tin rằng bà Yamazaki còn bị cáo buộc ăn cắp nhiều hơn thế nữa, tổng số tiền bao gồm cả những vụ trộm không được đề cập trong bản cáo trạng lên tới 1,8 tỷ Yên từ hơn 100 két sắt của khách hàng.

Ngân hàng Mitsubishi UFJ (MUFG), một trong những ngân hàng lớn nhất Nhật Bản

Tuy nhiên, ngân hàng hiện mới chỉ thu hồi được một phần số tiền bị lấy cắp. Bị cáo không có tiền án tiền sự, cam kết "chữa bệnh nghiện cờ bạc", nhưng thẩm phán cho rằng án tù 9 năm là "xác đáng".

Vụ trộm tại ngân hàng lMitsubishi UFJ đã làm lung lay niềm tin vào ngành ngân hàng, đặc biệt đối với thói quen giữ tiền có giá trị trong két sắt đã tồn tại hàng thập kỷ của người dân Nhật Bản.

Trước đó, một số vụ trộm cắp tại những ngân hàng khác cũng bị phát hiện. Đặc biệt là sau khi Tập đoàn Tài chính Mizuho phát hiện một cựu nhân viên đã phạm tội tương tự, buộc Hiệp hội Ngân hàng Nhật Bản phải sửa đổi hướng dẫn, nêu rõ "không được cất tiền mặt" trong các két sắt an toàn tại ngân hàng.

Theo Japantimes