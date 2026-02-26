Thông tin này được Bộ Tư pháp Mỹ thông báo.

Cựu sĩ quan và phi công Không lực Hoa Kỳ (USAF) - ông Gerald Eddie Brown Jr, 65 tuổi, đã bị bắt giữ vào ngày 25/2. Người này bị truy tố hình sự vì cung cấp dịch vụ quốc phòng cho Quân đội Trung Quốc.

Cựu giảng viên này bị buộc tội âm mưu huấn luyện phi công cho Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF) trái với Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí (AECA).

Theo kết quả điều tra, ít nhất từ tháng 8/2023, ông Brown đã đàm phán một hợp đồng huấn luyện phi công quân sự Trung Quốc. Tháng 12/2023, ông ta đến Bắc Kinh và tiến hành huấn luyện phi công chiến đấu và cố vấn cho PLAAF.

Không quân Trung Quốc đã có những kinh nghiệm quý giá từ một chuyên gia hàng không Mỹ.

Các nhà điều tra cho rằng những dịch vụ này thuộc phạm vi Quy định về buôn bán vũ khí quốc tế (ITAR), và bị cáo không có giấy phép bắt buộc từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho những hoạt động đó.

Theo cơ quan thực thi pháp luật, các cuộc đàm phán hợp đồng có liên quan đến công dân Trung Quốc Steven Su Bin - người trước đó đã nhận tội tại Hoa Kỳ về tội âm mưu xâm nhập mạng máy tính của các nhà thầu quốc phòng Mỹ và bị kết án gần 4 năm tù.

Trong suốt các cuộc đàm phán này, ông Brown luôn nhất quán tuyên bố ý định huấn luyện phi công quân sự Trung Quốc về vận hành máy bay chiến đấu.

Bộ Tư pháp và Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI) nhấn mạnh rằng việc huấn luyện trái phép nhân sự quân đội nước ngoài là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Cựu phi công Brown ở lại Trung Quốc cho đến khi trở lại Hoa Kỳ vào đầu tháng 2/2026, và bị bắt giữ sau đó.