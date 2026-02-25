Một nghị sĩ Mỹ phải rời khỏi sự kiện Thông điệp Liên bang của Tổng thống Trump vì hành động này

Hạ nghị sĩ Al Green (Đảng Dân chủ – Texas) đã buộc phải rời khỏi sự kiện công bố Thông điệp Liên bang của Tổng thống Donald Trump vào tối 24/2 (theo giờ địa phương). Đây là năm thứ hai liên tiếp ông bị đưa ra khỏi phòng họp Hạ viện khi ông Trump phát biểu trước Quốc hội.

Ông Green có mặt trong phòng họp với 1 tấm biển đề: "Black People Aren't Apes" (Người Da màu Không phải là Linh trưởng).

Theo NBC News, hành động này dường như ám chỉ đến đoạn video mà ông Trump đăng trên mạng xã hội trước đó, có hình ảnh khuôn mặt của cựu Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle Obama bị ghép lên cơ thể của loài linh trưởng.

Trước đó, lãnh đạo phe đa số Hạ viện Steve Scalise (Đảng Cộng hòa – Louisiana) đã tìm cách ngăn ông Green giương tấm biển khi nhà lãnh đạo Mỹ bước xuống lối đi trước khi phát biểu. Thượng nghị sĩ Markwayne Mullin (Đảng Cộng hòa – Oklahoma) sau đó tiến đến gần Green sau khi ông Trump đi qua, dường như cố giật lấy tấm biển từ tay ông — nhưng không thành công.

Khi một nhân viên hộ tống Green ra cửa, ông vẫn tìm cách giơ tấm biểu ngữ về phía hàng ghế của Đảng Cộng hòa. Dân biểu Troy Nehls, cũng đến từ Texas, đã cố giật lấy nó.

Trả lời phóng viên sau khi bị hộ tống rời phòng họp, dân biểu Texas cho rằng ông Trump đã nhận được thông điệp mình muốn bày tỏ.

"Nhìn vào nét mặt của ông ấy, tôi biết ông ấy đã nhận được thông điệp", ông Green nói, "Ông ấy đã thấy và ông ấy hiểu".

Năm 2025, ông Green đã bị đưa ra khỏi phòng họp khi hét to về phía ông Trump giữa lúc Tổng thống Mỹ phát biểu. Khác với năm ngoái, lần này Green không hô hào.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries (Đảng Dân chủ – New York) đã kêu gọi các nghị sĩ giữ thái độ "phản kháng trong im lặng".