Cựu phi công 66 tuổi bất ngờ tỉnh lại sau 11 giờ tưởng đã chết: Lời kể về những gì nhìn thấy gây sửng sốt

Cựu phi công 66 tuổi tại Canada trải qua biến cố nguy kịch, sau đó kể lại những điều khiến nhiều người kinh ngạc.

Ngày 9/7/2026, chương trình Imagine Heaven đăng tải cuộc phỏng vấn với Jim Woodford, một cựu phi công thương mại người Canada, về trải nghiệm cận tử xảy ra năm 2014. Câu chuyện tiếp tục thu hút sự chú ý khi ông chia sẻ về những gì bản thân đã trải qua trong khoảng thời gian mất ý thức.

Theo CBN News, Woodford từng có sự nghiệp thành công trong ngành hàng không, đặt chân đến 52 quốc gia trước khi chuyển sang kinh doanh. Ông sở hữu nhiều tài sản, có cuộc sống sung túc và được bạn bè gọi bằng biệt danh "Jim kim cương". Tuy nhiên, một căn bệnh nghiêm trọng đã khiến cuộc sống của người đàn ông thay đổi hoàn toàn.

Biến cố 11 giờ của cựu phi công 66 tuổi

Woodford được chẩn đoán mắc hội chứng Guillain-Barré khi 61 tuổi. Đây là bệnh lý ảnh hưởng đến hệ thần kinh ngoại biên, có thể gây yếu cơ và liệt. Căn bệnh khiến ông thường xuyên chịu những cơn đau dữ dội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.

Trong khoảng 5 năm tiếp theo, Woodford sử dụng thuốc theo đơn để kiểm soát triệu chứng. Ông thừa nhận đôi khi tự ý tăng liều vì muốn giảm đau lâu hơn. Dựa trên các mốc thời gian được CBN News đề cập, ông được ước tính khoảng 66 tuổi khi xảy ra biến cố năm 2014.

Cựu phi công Jim Woodford trải qua biến cố nguy kịch vào năm 2014, khi được tìm thấy bất tỉnh trong ô tô giữa một cánh đồng ở Canada. (Ảnh: Unilad)

Vào tháng 4/2014, Woodford lái xe đến kiểm tra một khu đất đang dự định bán. Khi dừng xe giữa cánh đồng, ông bất ngờ cảm thấy nóng rát ở bàn chân, sau đó cảm giác khó chịu lan nhanh khắp cơ thể. Người đàn ông bắt đầu khó thở, cảm giác như không khí trong phổi dần biến mất rồi mất ý thức, gục xuống vô lăng.

Đến tối, không thấy chồng trở về, bà Lorraine Woodford lo lắng liên hệ với cảnh sát. Lực lượng chức năng sử dụng tín hiệu điện thoại để xác định vị trí chiếc xe, sau đó phát hiện ông bất tỉnh và nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Theo lời Woodford trong cuộc phỏng vấn tháng 7/2026, khoảng thời gian từ khi ông mất tích đến lúc được tìm thấy và đưa đi cấp cứu kéo dài khoảng 11 giờ. Cựu phi công tin rằng mình đã chết trong thời gian ấy, nhưng chưa có hồ sơ y tế độc lập xác nhận ông ngừng tim suốt 11 giờ.

Sau khoảng 11 giờ mất tích, Woodford được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng nhưng sau đó bất ngờ tỉnh lại. (Ảnh: Unilad)

Tình trạng của ông khi nhập viện được mô tả là vô cùng nghiêm trọng. Theo lời bà Lorraine trong cuộc phỏng vấn với CBN News, các bác sĩ thông báo chồng bà bị tổn thương não nặng, không ghi nhận hoạt động não và nhiều cơ quan đã ngừng hoạt động. Ông phải sử dụng thiết bị hỗ trợ sự sống, trong khi khả năng hồi phục được đánh giá rất thấp.

Gia đình gần như tuyệt vọng trước tiên lượng của bác sĩ. Tuy nhiên, khi bà Lorraine đang chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, một y tá bất ngờ đến gọi bà vào phòng bệnh.

Ban đầu, người vợ tưởng rằng chồng đã qua đời. Thế nhưng, khi bước vào, bà sửng sốt nhận ra Woodford đã tỉnh lại. Theo lời cựu phi công, ông đột nhiên thấy mình nằm trong căn phòng lạnh, sau đó la lớn khiến các y tá giật mình.

Điều khiến gia đình tiếp tục kinh ngạc là những gì ông kể sau khi hồi phục.

Lời kể về những gì đã nhìn thấy

Theo Woodford, trong khoảng thời gian mất ý thức, ông có cảm giác tách khỏi cơ thể và nhìn thấy một người đàn ông gục trên vô lăng chiếc xe. Khi tiến lại gần, ông kinh ngạc nhận ra người đó chính là mình.

Cựu phi công 66 tuổi kể rằng sau đó bản thân có cảm giác bay lên cao, đi qua một vòng sáng màu vàng rồi tiến đến không gian hoàn toàn khác thường. Trước mắt ông xuất hiện những đồng cỏ xanh mướt, núi non hùng vĩ và các loài hoa mang màu sắc rực rỡ.

Dù từng đặt chân đến 52 quốc gia, Woodford khẳng định chưa nơi nào trên Trái đất có vẻ đẹp tương tự. Ông mô tả không gian ấy mang lại cảm giác yên bình, với những màu sắc và âm thanh khác biệt hoàn toàn so với cuộc sống thường ngày.

Tuy nhiên, trải nghiệm không chỉ có những khung cảnh tươi đẹp. Woodford kể rằng ông còn nhìn thấy một vực sâu tối tăm, nơi xuất hiện sinh vật có hình dạng đáng sợ. Khi hoảng loạn và cầu cứu, ba thực thể phát sáng bất ngờ xuất hiện.

Jim Woodford kể rằng trong lúc mất ý thức, ông đã nhìn thấy những khung cảnh kỳ lạ và các thực thể phát sáng mà bản thân tin là thiên thần. (Ảnh: CBN)

Theo lời kể, những thực thể này giống các thiên thần, cao khoảng 3–4,5 m và mặc trang phục trắng rực rỡ. Woodford còn khẳng định bản thân đã gặp Chúa Jesus và được yêu cầu quay trở lại cuộc sống.

Khi tỉnh lại trong bệnh viện, một trong những điều đầu tiên ông nói với vợ là mình đã nhìn thấy Chúa Jesus. Trải nghiệm ấy sau đó được Woodford đưa vào cuốn sách Heaven: An Unexpected Journey và chia sẻ trong nhiều chương trình phỏng vấn.

Cựu phi công cho biết biến cố đã thay đổi cách nhìn của ông về cuộc sống, đức tin và cái chết. Tuy nhiên, những hình ảnh về thiên thần hay thế giới bên kia vẫn chỉ là lời kể cá nhân, chưa có bằng chứng khoa học xác nhận. Tương tự, trải nghiệm cận tử không đồng nghĩa với việc một người đã thực sự tử vong rồi sống lại.

Theo Imagine Heaven, CBN News, Destiny Image