Cựu phát ngôn viên của ông Zelensky bị buộc tội phản quốc vắng mặt

Yuliya Mendel, cựu phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, vừa bị Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) buộc tội phản quốc vắng mặt.

Yuliya Mendel, cựu phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

"Các cáo buộc đã được đưa ra theo các điều khoản sau của Bộ luật Hình sự Ukraine: Tội phản quốc nghiêm trọng được thực hiện trong thời kỳ thiết quân luật.

Hành vi biện minh, hợp thức hóa hoặc phủ nhận sự hung hăng vũ trang của Nga chống lại Ukraine", SBU cho biết trong một thông báo được đăng tải trên kênh Telegram của mình hôm 3/11.

Các chuyên gia pháp y của Ukraine kết luận, những phát ngôn công khai và các bài đăng trên mạng xã hội của bà Mendel có dấu hiệu "gây ảnh hưởng tâm lý và thông tin mang tính phá hoại", làm mất uy tín của Ukraine trên trường quốc tế.

"Vì hiện cựu phát ngôn viên của Tổng thống Zelensky đang ở nước ngoài, nên các biện pháp toàn diện đang được tiến hành để đưa bà Mendel ra trước công lý", SBU cho biết thêm.

Theo TASS



