Cựu nhân tình của David Beckham tham chiến, "đổ thêm dầu vào lửa" giữa ồn ào Brooklyn từ mặt gia đình

Vào sáng ngày 20/1 (giờ Việt Nam), Brooklyn Beckham bất ngờ đăng tâm thư sốc tuyên bố không còn muốn làm lành với bố mẹ. Cậu cả nhà Beckham bóc loạt phốt của bố mẹ, cho biết anh đang "đứng lên vì bản thân lần đầu tiên trong đời". Theo Brooklyn, cuộc sống của anh chỉ thực sự tìm lại được "sự bình yên và nhẹ nhõm" kể từ khi rời xa gia đình và ở bên vợ - nữ diễn viên Nicola Peltz.

Tâm thư này lập tức làm náo loạn truyền thông toàn cầu. Lúc này, 1 nhân vật rắc rối khác là cựu nhân tình của David Beckham - Rebecca Loos cũng "nhảy" vào cuộc, khiến vụ việc càng thêm ồn ào. Trên Instagram của Rebecca Loos, 1 fan bình luận rằng họ cảm thấy được thêm sự khẳng định khi đọc tâm thư của Brooklyn Beckham. Đáp lại, cựu nhân tình của David Beckham viết: "Thật hạnh phúc khi cuối cùng cậu ấy cũng đứng lên bảo vệ bản thân và lên tiếng công khai! Tôi đã rất thương vợ cậu ấy, vì biết quá rõ họ có thể cảm như thế nào!". Rebecca Loos tiếp tục viết 1 bình luận khác là "Sự thật rồi cũng sẽ được phơi bày", lặp lại chính lời của Brooklyn Beckham trong tuyên bố gây chấn động.

... thể hiện sự ủng hộ vợ chồng Brooklyn Beckham. Ảnh: Daily Mail

Việc Rebecca Loos thể hiện sự ủng hộ đối với Brooklyn Beckham khiến khán giả xôn xao. Rebecca Loos là "cái gai" trong mắt Victoria Beckham. Rebecca Loos sinh năm 1977 tại Madrid, Tây Ban Nha, có bố là người Hà Lan và mẹ là người gốc Anh. Cô từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng trước khi chuyển sang làm PR và gia nhập văn phòng Madrid của công ty quản lý toàn cầu SFX. Khi David (lúc đó 28 tuổi) chuyển từ Manchester United đến Real Madrid vào mùa hè năm 2003, Rebecca (26 tuổi vào thời điểm đó) được giao cho công việc làm trợ lý cá nhân của nam cầu thủ, giúp anh cùng gia đình định cư tại thành phố mới.

Đây là khoảng thời gian khó khăn với David Beckham, anh chuyển đến môi trường mới và phải xa vợ cùng 2 con nhỏ. Chính vì vậy cựu danh thủ đã nhanh chóng ngã vào vòng tay cô trợ lý xinh đẹp. Tháng 9/2003, paparazzi chụp được hình ảnh David và Rebecca trong hộp đêm. Tin đồn ngoại tình bắt đầu lan truyền từ thời điểm đó. Rebecca bị công ty quản lý chuyển sang làm công việc ít quan trọng hơn, luôn thấp thỏm nỗi sợ bị sa thải.

Rebecca Loos là trợ lý cho David Beckham. Ảnh: GMTV

Tháng 4/2004, câu chuyện về mối quan hệ ngoài luồng này xuất hiện trên News of the World (hiện không còn tồn tại) dưới ngòi bút của Max Clifford. Chính Rebecca là người bán tin tức cho tờ báo lá cải. Rebecca Loos tiến thân vào showbiz nhưng không gặt hái được thành công, còn bị công chúng "ném đá" thậm tệ. Người tình của Beckham bức xúc: “Anh ta là người có gia đình nhưng lại chủ động quyến rũ tôi. Anh ta đã thất hứa và cư xử tồi tệ, nhưng tôi mới là người bị phỉ báng”.

Sau nhiều sóng gió, Rebecca Loos đã đoạn tuyệt với showbiz và trở thành huấn luyện viên yoga. Cô tìm thấy hạnh phúc bên bác sĩ người Na Uy Sven Christjar Skaiaa. Hiện tại Rebecca Loos đang sống cùng chồng và 2 con ở vùng núi heo hút tại Na Uy. Rebecca Loos sống bình dị hơn và từng chia sẻ: “Bây giờ tôi đã trở nên thận trọng hơn. Mục tiêu chính của tôi là trở thành một người mẹ tốt”.

Truyền thông bắt gọn hình ảnh cặp đôi thân mật. Ảnh: X

Đến năm 2023, cựu danh thủ phát hành bộ phim tài liệu Beckham tiết lộ hàng loạt chuyện "thâm cung bí sử". Trong bộ phim, cặp vợ chồng nổi tiếng đã mạnh dạn công khai quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc hôn nhân của họ. Đó là khi David Beckham bị "bóc phốt" ngoại tình với Rebecca Loos.

David Beckham không trực tiếp thừa nhận chuyện ngoại tình, chỉ nói rằng những tin đồn ngày đó "thật quá khủng khiếp". Đáp lại, Rebecca Loos bức xúc vì bị David Beckham đào lại chuyện cũ, làm tổn hại danh tiếng của cô. Cựu trợ lý cũng lên án cựu danh thủ làm tổn thương vợ nhưng lại đóng vai nạn nhân, đổ lỗi cho cô.

Rebecca Loos chỉ trích David Beckham đạo đức giả. Ảnh: Daily Mail

