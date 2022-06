Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger ở tuổi 99: Làm sao để tránh cuộc chiến tranh thế giới mới?

Henry Alfred Kissinger sinh ngày 27/5/1923, là một chính trị gia, nhà ngoại giao và nhà tư vấn địa chính trị người Mỹ gốc Đức, từng là Ngoại trưởng và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford.

Là một người tị nạn Do Thái cùng gia đình chạy trốn khỏi Đức Quốc xã năm 1938, ông trở thành Cố vấn An ninh Quốc gia năm 1969 và Ngoại trưởng Mỹ năm 1973. Do tham gia vào các cuộc đàm phán tại Paris về ngừng bắn ở Việt Nam, năm 1973, Kissinger đã nhận được Giải thưởng Nobel Hòa bình trong hoàn cảnh gây tranh cãi: hai thành viên của ủy ban trao giải đã từ chức để phản đối.



Là một thành viên của Realpolitik (chính trị thực tế), Kissinger đóng một vai trò nổi bật trong chính sách đối ngoại của Mỹ từ năm 1969 đến năm 1977. Trong giai đoạn này, ông là người khởi xướng chính sách hòa dịu với Liên Xô, nối lại quan hệ với Trung Quốc, tham gia vào các hoạt động ngoại giao con thoi ở Trung Đông nhằm chấm dứt Chiến tranh tháng 10/1973 giữa Israel và các nước Ả Rập, đàm phán Hiệp định Hòa bình Paris nhằm chấm dứt sự can thiệp của Mỹ vào cuộc chiến tranh Việt Nam.

Chính sách Realpolitik của Kisinger đã dẫn đến các hành động gây tranh cãi như việc Mỹ tham gia vào cuộc đảo chính quân sự ở Chile năm 1973, ủng hộ Pakistan trong cuộc chiến với Bangladesh, bất chấp tội ác diệt chủng do Pakistan gây ra.

Sau khi rời chính phủ, ông thành lập Kissinger Associates - một công ty tư vấn địa chính trị quốc tế. Kissinger cũng đã viết hơn mười cuốn sách về lịch sử ngoại giao và quan hệ quốc tế.

Kissinger là một nhân vật gây tranh cãi và phân cực trong chính trường Mỹ. Những đánh giá về Henry Kissinger có sự khác biệt rất lớn. Nhiều học giả hàng đầu của Mỹ coi Kissinger là Ngoại trưởng Mỹ có tầm ảnh hưởng nhất kể từ năm 1965; trong khi nhiều nhà hoạt động nhân quyền và luật sư lại lên án, cáo buộc ông là tội phạm chiến tranh.

Sau khi cựu Ngoại trưởng George Shultz qua đời vào tháng 2/2021, hưởng thọ 100 tuổi, Kissinger là cựu thành viên chính phủ Mỹ cao tuổi nhất còn sống và là thành viên cuối cùng còn lại trong chính quyền của Tổng thống Nixon.