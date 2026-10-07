Cựu lãnh đạo tình báo Đức bị bắt vì tội phản quốc

Ngày 6/10, RT đưa tin, cựu lãnh đạo tình báo Liên bang Đức (BND) August Hanning đã bị bắt giữ với cáo buộc gián điệp và phản quốc.

Cựu lãnh đạo BND August Hanning.

Ông Hanning, người đứng đầu BND từ năm 1998 đến năm 2005, đã bị bắt hôm 6/10 cùng với cựu trợ lý của ông trong cơ quan này, được các công tố viên xác định là 'Manfred D'.

Ông Hanning bị cáo buộc mua bán bí mật nhà nước từ Manfred D, người vẫn ở lại BND, sau khi ông Hanning rời đi và phục vụ cho một số người kế nhiệm ông.

Theo các công tố viên, Hanning đã thu thập được gần 2.000 tài liệu của BND từ năm 2010 đến năm 2022, và ông đã sử dụng chúng trong công việc tư vấn an ninh tư nhân của mình.

Trong một trường hợp, Hanning bị cáo buộc sử dụng tài liệu của BND để chuẩn bị báo cáo phân tích cho một nhân viên cơ quan tình báo nước ngoài.

Hanning cũng bị buộc tội duy trì "liên lạc mật thiết với một đại diện của cơ quan tình báo nước ngoài khác", người mà ông đã chuyển giao thông tin thu được từ Manfred D "trong nhiều năm", theo thông báo của các công tố viên.

Cả hai cơ quan tình báo đều không được nêu tên trong thông báo, nhưng các nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật nói với truyền thông Đức, họ không nghi ngờ bất kỳ mối liên hệ nào với Nga.

Mối liên hệ với Cơ quan Tình báo Quốc gia của Israel (Mossad)

Vụ án gián điệp được cho là dựa trên bằng chứng tìm thấy tại nhà riêng của Hanning ở Hamburg, nơi đã bị cảnh sát địa phương khám xét vào tháng 9/2025, như một phần của cuộc điều tra riêng biệt liên quan đến nữ doanh nhân Christina Block.

Block - người thừa kế tập đoàn nhà hàng Block House của gia đình, đang là tâm điểm của một vụ tranh chấp quyền nuôi con gây chú ý, và hiện đang bị xét xử về tội bắt cóc.

Các công tố viên cáo buộc, cô đã thuê công ty an ninh tư nhân System 360 của Hanning và cựu sĩ quan cảnh sát hình sự tiểu bang Thorsten Mehles, để bắt cóc 2 đứa con nhỏ nhất của cô từ nhà cha chúng ở Đan Mạch, và đưa chúng trở lại Đức.

Sau khi System360 và Mehles thất bại trong một âm mưu, Hanning được cho là đã giao nhiệm vụ này cho Yaakov Perry, cựu Giám đốc Cơ quan tình báo nội địa Israel (Shin Bet).

Perry hiện đang điều hành một công ty tình báo tư nhân có tên CGI Group, đã tập hợp một nhóm tấn công chồng cũ của Block và bắt cóc các con của cô.

Ông Hanning cũng đã tuyển mộ cựu Giám đốc Mossad - Danny Yatom tham gia vào chiến dịch này.

Khi được truyền thông Israel hỏi về những tuyên bố này, Yatom cho biết, ông quen biết Hanning vào cuối những năm 1980, nhưng “không có liên hệ gì với vụ án này”.

Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn truyền thông Israel năm 2021, Hanning nói, ông vẫn duy trì “mối quan hệ công việc rất thân thiết, thậm chí là tình bạn” với Yatom và các quan chức Mossad khác rất lâu, sau khi rời khỏi BND.