HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cựu lãnh đạo LG châm biếm sự cố màn hình iPhone gập của Apple

Vân Anh
|

Trước thông tin nguyên mẫu điện thoại gập của Apple gặp lỗi nứt nếp gấp màn hình trong quá trình thử nghiệm, một cựu lãnh đạo mảng di động LG đã hài hước nhắc lại câu nói nổi tiếng của Steve Jobs.

Cuối tháng 10 năm nay, iPhone Duo, chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple, đã bắt đầu được bán ra và hết hàng gần như ngay lập tức. Nhưng chỉ vài ngày sau, nhiều người dùng báo màn hình trong bị nứt hoặc xuất hiện vệt sáng gần khu vực bản lề, một số trường hợp chỉ sau vài giờ sử dụng. Cộng đồng công nghệ gọi sự cố này là “Crackgate”. Apple xác nhận có vấn đề ở màn hình trong của một số ít máy và khuyên người dùng liên hệ AppleCare để được đổi máy.

Giữa lúc đó, Kenneth Hong, cựu lãnh đạo truyền thông toàn cầu của LG, đã có một câu nói vui được nhiều người chú ý. Trong cuộc trao đổi với PhoneArena, khi được hỏi về Crackgate, ông đáp ngay: “They are folding it wrong”, tạm dịch “Họ gập sai cách rồi”. Câu đùa này nhại lại lời đáp nổi tiếng của cố CEO Apple Steve Jobs trong vụ iPhone 4 năm 2010.

Cách đây 16 năm, iPhone 4 gặp tình trạng tụt sóng khi người dùng cầm máy mà che tay vào dải ăng-ten. Khi một khách hàng phàn nàn qua email, ông Jobs trả lời rằng chỉ cần tránh cầm máy theo cách đó. Cộng đồng mạng sau đó rút gọn thành câu “You’re holding it wrong” (bạn cầm sai cách rồi), và nó trở thành biểu tượng cho việc hãng công nghệ này có truyền thống đổ lỗi cho người dùng.

Sự cố màn hình iPhone gập 2026 khiến người dùng lo lắng và cựu lãnh đạo LG châm biếm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Vân Anh tổng hợp

Về nguyên nhân cho sự cố này, iFixit sau khi tháo máy bằng quét CT và dựng mô hình 3D bản lề đã nêu ra giả thuyết: Nguyên nhân là do thanh đỡ ở giữa có thể không hạ xuống khi gập máy, hoặc các thanh dẫn cong có thể nhô lên và ép vào mặt dưới tấm nền. Theo báo chí Hàn Quốc, màn hình trong của iphone Duo do Samsung Display cung cấp, còn bản lề do Apple tự thiết kế.

Francisco Jeronimo, phó chủ tịch IDC, nhận xét rằng ngay cả Apple cũng đang phải trải qua đường cong học hỏi dốc với điện thoại gập, và cách hãng xử lý lỗi của thế hệ đầu sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của người mua trên cả thị trường. Ông cũng cảnh báo một số hình ảnh lan truyền trên mạng là ảnh cũ hoặc bị chỉnh sửa, nên chưa thể suy ra quy mô thật của sự cố khi Apple chưa công bố số liệu. Trước đó, Samsung cũng từng phải hoãn bán chiếc Galaxy Fold đầu tiên năm 2019 vì lỗi màn hình và bụi lọt vào máy.

Tags

Apple

duo

samsung display

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại