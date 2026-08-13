Cựu kế toán PVOil Vũng Áng tham ô 94 tỷ đồng 'nướng' vào cờ bạc trực tuyến

Thấy “lỗ hổng” sử dụng phần mềm kế toán có thể điều chỉnh được số liệu bán hàng mà không bị phát hiện, bị can Hà Ngọc Vinh chiếm đoạt tiền của PVOil Vũng Áng hơn 94 tỷ đồng để đánh bạc trực tuyến.

Nhiều chủ doanh nghiệp bị cáo buộc trốn thuế

Như Tiền Phòng đưa tin, Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để nghiên cứu, xét xử 23 bị can phạm tội “tham ô tài sản, trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn”, xảy ra tại Công ty Thiên Minh Đức và các doanh nghiệp liên quan.

Trong đó, Viện Kiểm sát truy tố bà Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức); Lê Thanh An và Mai Anh Tuyên (đều là Phó tổng giám đốc Công ty Thiên Minh Đức); Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán trưởng Thiên Minh Đức); Chu Đức Mạnh (Trưởng phòng kinh doanh Thiên Minh Đức) về các tội “Tham ô tài sản”, “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”

Các bị can Hà Ngọc Vinh (nhân viên kế toán PVoil Vũng Áng); Nguyễn Thị Thanh Hải (nhân viên kế toán Thiên Minh Đức) bị truy tố tội “Tham ô tài sản”.

Ngoài ra, các chủ doanh nghiệp như: bị can Mai Thị Kim (Giám đốc Công ty Hoàng Kim); Trương Đình Hải (Chủ tịch HĐTV Công ty Ngân Tín); Phạm Đức Tiệp (Giám đốc Công ty Ngân Tín chi nhánh Hà Nội); Đỗ Thế Năng (Tổng giám đốc Công ty BMT); Lê Mai Tú (Giám đốc Công ty Hải An); Nguyễn Văn Công (Giám đốc Công ty Hợp Mạnh); Trần Quốc Lộc (Giám đốc Công ty Duy Ngọc); Lê Văn Đồng (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã Bình Minh); Đào Đăng Khải (Phó giám đốc Công ty Hải Lộc) bị truy tố tội “Trốn thuế”

Các bị can: Lê Thị Ngọc Lan; Phạm Thị Quỳnh Trang; Nguyễn Trường Sơn; Chu Việt Hùng; Dương Thị Thanh Hương; Lê Khắc Duẩn (đều là nhân viên Thiên Minh Đức) bị cáo buộc “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước”.

Riêng bị can Cao Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty Việt Trung) chịu cáo buộc hai tội “Tham ô tài sản” và “Trốn thuế”.

Từ 2020 - 2022, Thiên Minh Đức bị cáo buộc đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng, cho 25 công ty nhưng không xuất hóa đơn VAT. Ngoài ra, doanh nghiệp còn bán hơn 28,7 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 310 tỷ đồng, cho khách vãng lai mà không xuất hóa đơn, không trích lập quỹ bình ổn giá BOG hơn 67,3 tỷ đồng.

Bà Chu Thị Thành còn chỉ đạo cấp dưới xuất khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho một doanh nghiệp khác, tương ứng khoảng 97 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.344 tỷ đồng. Qua đó, bà Thành và các đồng phạm đã tham ô 79,1 tỷ đồng từ quỹ BOG của Thiên Minh Đức.

Bị can Cao Bảo Ngọc (bên phải) và đồng phạm.

Nhân viên kế toán tham ô hơn 94 tỷ đồng đem đi đánh bạc

Ngoài hành vi phạm tội của các bị can tại Công ty Thiên Minh Đức, cơ quan tố tụng cũng làm rõ hành vi tham ô tài sản xảy ra tại PVOil Vũng Áng.

Cụ thể, bị can Hà Ngọc Vinh (là kế toán kho thuộc Phòng Tài chính kế toán PVOil Vũng Áng) có nhiệm vụ quản lý, theo dõi, đối chiếu, kiểm tra số liệu hàng hóa tại các kho của công ty và kho hàng gửi theo hợp đồng. Lợi dụng quyền hạn được giao và thấy “lỗ hổng” sử dụng phần mềm kế toán Smart có thể điều chỉnh được số liệu bán hàng mà không bị phát hiện, Vinh nảy sinh ý định chiếm đoạt xăng dầu của PVOil Vũng Áng.

Năm 2016, Vinh thỏa thuận với Cao Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty Việt Trung) về việc Vinh bán xăng dầu không xuất hóa đơn với giá thấp hơn giá PVOil Vũng Áng công bố từ 500 - 1.000 đồng/lít; Ngọc sẽ thanh toán tiền hàng vào tài khoản cá nhân do Vinh chỉ định hoặc bằng tiền mặt.

Khi Cao Bảo Ngọc đồng ý, Vinh và Ngọc thống nhất việc giao nhận hàng bằng cách, nhân viên Công ty Việt Trung đặt hàng, nhận hàng theo đúng quy trình của PVOil Vũng Áng. Chuyến hàng nào Vinh bán, không xuất hoá đơn Vinh thông báo để Ngọc không thanh toán tiền hàng cho PVOil Vũng Áng mà chuyển tiền mua hàng từ tài khoản Cao Bảo Ngọc vào tài khoản của Vinh, hoặc giao tiền mặt.

Để cân đối sổ sách lượng hàng bán cho Ngọc, bị can Vinh sửa trên phần mềm Smart làm tăng lượng xăng, dầu ở nhiệt độ tiêu chuẩn 15°C (gọi tắt là V15) đã xuất bán cho nhiều khách hàng khác tại kho Vũng Áng cao hơn số liệu V15 thực xuất (trong đó, mỗi khách hàng Vinh sửa tăng từ 200 - 400 lít, tương ứng 2 - 3% để phù hợp với tỷ lệ giãn nở do nhiệt của xăng dầu), làm sao cho tổng lượng hàng sửa tăng của các khách hàng bằng lượng hàng V15 đã xuất bán không có hóa đơn cho Ngọc.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 12/2016 - 4/2025, Vinh xuất bán không có hoá đơn GTGT cho Cao Bảo Ngọc 187 lần, tổng số lượng 5.095.035 lít xăng, dầu, giá trị hơn 94 tỷ đồng.

Bị can Cao Bảo Ngọc thừa nhận đã mua của Vinh số lượng xăng, dầu nêu trên, được Vinh cho hưởng chiết khấu 4,6 tỷ đồng. Số xăng dầu Ngọc bán lại cho các chủ tàu cá tại khu vực Quảng Trị để hoàn trả cho Vinh hơn 89 tỷ đồng.

Cáo buộc xác định đến nay, bị can Hà Ngọc Vinh giao nộp cho PVOil Vũng Áng hơn 6,2 tỷ đồng; số còn lại chưa thu hồi được, Vinh khai đã sử dụng tiền bán hàng cho Ngọc để đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, bị thua hết.

Bị can Cao Bảo Ngọc cũng tự nguyện giao nộp cho PVOil Vũng Áng 4,6 tỷ đồng tiền hưởng lợi bất chính.