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Cựu HLV bóng đá nổi tiếng của Việt Nam được đề cử vào HĐQT một doanh nghiệp

Mai Chi
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Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến diễn ra ngày 25/9, PAP sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2024–2029 và bầu 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026–2031.

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Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (HoSE: PAP) vừa công bố hồ sơ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2031 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Trong danh sách 5 ứng viên do nhóm cổ đông đề cử, ông Nguyễn Hữu Thắng là một trong những cái tên đáng chú ý.

Theo hồ sơ, ông Nguyễn Hữu Thắng sinh năm 1971, hiện giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An, đồng thời là thành viên HĐQT doanh nghiệp này. Ông Thắng hiện không sở hữu cổ phiếu PAP.

Ông Nguyễn Hữu Thắng là cựu cầu thủ và HLV nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, từng giữ băng đội trưởng ĐTQG và sau đó dẫn dắt Sông Lam Nghệ An vô địch V.League 2011, trước khi trở thành HLV trưởng ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam. Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang công tác huấn luyện, từng dẫn dắt Sông Lam Nghệ An, Hà Nội T&T và đội tuyển Việt Nam.

Từ năm 48 đến 52 tuổi, ông làm giám đốc kỹ thuật cho các đội bóng của doanh nghiệp tại TP HCM và Đồng Nai. Cũng trong thời gian này, ông bắt đầu tham gia lĩnh vực đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, dự án giao thông và cảng biển tại TP HCM, Hà Tĩnh và Đồng Nai.

Từ năm 53 tuổi đến nay, ông Nguyễn Hữu Thắng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

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Hiện HĐQT Cảng Phước An có 7 thành viên, gồm Chủ tịch Nguyễn Thành Đạt và các ông Trương Hoàng Hải, Đào Minh Tùng, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Thái Phúc, Trần Nhân Tâm và Nguyễn Hồng Sơn.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến diễn ra ngày 25/9, PAP sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2024–2029 và bầu 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026–2031. Danh sách ứng viên do nhóm cổ đông đề cử gồm ông Trần Nhân Tâm, ông Trương Hoàng Hải, ông Nguyễn Thành Đạt, ông Nguyễn Thái Phúc và ông Nguyễn Hữu Thắng.

Tags

Nguyễn Hữu Thắng

HĐQT

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