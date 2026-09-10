Cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình khóc nghẹn vì mình mà con đi xin việc khắp nơi không được nhận

“Tôi rất đau đớn khi một người con trai của tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi nhưng vì việc của mẹ khiến cháu đem hồ sơ xin việc khắp nơi nơi không chỗ nào nhận; người con trai khác đang công tác, được vào ‘quy hoạch’ nhưng bây giờ bị loại...”, cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình giãi bày tại phiên tòa phúc thẩm.

Đề nghị tuyên vô tội ngay tại tòa phúc thẩm

Chiều 10/9, sau khi đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm đề nghị HĐXX hủy án sở thẩm để điều tra lại, bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) đã bác quan điểm của Viện kiểm sát. Bà khẳng định “không đồng tình với bất kỳ phương án nào khác ngoài tuyên tôi không phạm tội tại phiên phúc thẩm hôm nay”.

Cô giáo Bình cho rằng, cơ quan công an đã làm việc với nhà trường về quy chế thu, chi. Sau đó làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình cũ, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội. Bà thắc mắc tại sao không xem các trường khác thế nào, xem xét bà đúng hay sai rồi hãy khởi tố.

Trong khoảng 10 phút trình bày, cựu Hiệu trưởng khóc nhiều lần được chủ tọa yêu cầu bình tĩnh, chỉ trình bày ý chính.

Bị cáo sau đó cho hay, người thân từng khuyên mình nên nhận tội để được miễn trách nhiệm hình sự nhưng bà nói “nên tin vào sự trong sạch của em”.

Về các lý do Viện Kiểm sát cho rằng cần làm rõ, cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình khẳng định cơ quan tố tụng đã “Không thu thập được, tìm mãi không được”. Ngay trong biên bản làm việc giữa nhà trường với công an cũng ghi rõ không thu thập được, đã thất lạc.

Nguyên nhân theo bà Bình, thời gian đã lâu cộng thêm Trường THCS Ba Đình sửa chữa, xây dựng lại, phải chuyển hồ sơ đi nhiều lần trong khi quy định cũng không bắt buộc “lưu giữ các đơn đến mười mấy năm” (Đơn xin học thêm của phụ huynh - PV).

“Vụ án đã trả hồ sơ 6 lần, tôi mong ngóng từng ngày đến phiên phúc thẩm mà lại bảo trả hồ sơ. Đây có phải biện pháp để né sai cho cấp sơ thẩm hay không”, bà Bình nói.

Trước đó, trả lời xét hỏi, bà Bình nhiều lần nói vụ án đã làm bà “điêu đứng”, mất sự nghiệp và người thân cũng gặp khó khăn.

Theo bà Bình, thời điểm này, ngay cả khi HĐXX làm rõ sự thật, điều bà nghĩ đến là danh dự, nhân phẩm của mình lâu nay đã bị xâm phạm.

“Tôi rất đau đớn khi một người con trai của tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi nhưng sự việc của mẹ khiến cháu đem hồ sơ đi xin việc khắp nơi nơi không chỗ nào nhận; người con trai khác đang công tác, được vào ‘quy hoạch’ nhưng bây giờ bị loại ra khỏi ‘quy hoạch’, thay vào vị trí đó là một đồng chí, tôi biết đồng chí ấy đã lên lãnh đạo rồi”, cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình giãi bày.

Cô Nguyễn Thị Bình và luật sư rời phiên tòa.

Mâu thuẫn văn bản dùng buộc tội cô Hiệu trưởng

Trước đó, trả lời Phóng viên ngoài phòng xử, luật sư Trần Hồng Phúc (đăng ký bào chữa cho bà Bình) đã thuật lại diễn biến buổi sáng. Luật sư cho hay đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và UBND TP Hà Nội vẫn giữ quan điểm Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND là đúng, nhằm khống chế mức trần thu phí, tránh tình trạng các cơ sở thu tiền tràn lan.

Ngược lại, theo luật sư Phúc, đại diện Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) khẳng định tại tòa việc quy định mức trần tối đa là trái pháp luật. Thông tư số 17/2012/TT-BG&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định cơ chế thỏa thuận mức thu giữa các bên, do đó chính quyền địa phương không có thẩm quyền đặt mức trần tối đa.

Luật sư Phúc cho biết đại diện Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật cũng nêu, qua rà soát trên toàn quốc, hầu hết tỉnh, thành không ban hành quy định như Hà Nội; cơ quan này đã có kết luận kiểm tra, chỉ ra các điểm vi phạm của UBND TP Hà Nội.

Luật sư nói tại phiên tòa đại diện UBND TP Hà Nội cũng được hỏi: Nếu Sở Giáo dục và Đào tạo giữ quan điểm Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND đúng, tại sao UBND TP lại bãi bỏ văn bản này.

Cùng trao đổi về nội dung trên, luật sư Phùng Thị Huyền cho rằng: "Đây là điểm mâu thuẫn lớn được luật sư tập trung làm rõ tại phiên tòa".

Được biết, Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND TP Hà Nội là một trong những văn bản dùng làm căn cứ buộc tội cô Nguyễn Thị Bình.