Cựu giáo viên mầm non cầm tiền tỷ, hứa xin việc làm

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ngày 26-8 cho biết, đơn vị đã cơ bản hoàn tất điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xử lý bị can Nguyễn Thị Hải Đường (SN 1983, trú tại thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), về hành vi nêu trên.

Kết quả điều tra cho thấy, sau khi tốt nghiệp một trường đại học ở Hà Nội, Đường xin được vào làm giáo viên mầm non ở quê nhà.

Tuy nhiên do muốn…giàu nhanh, Đường đã “bập” vào “nghề” cho vay lãi. Không có nhiều kinh nghiệm, vốn liếng cũng ít, hệ quả là Nguyễn Thị Hải Đường sớm lâm vào cảnh nợ nần. Túng quẫn, Đường nghĩ ra cách “xoay” tiền bằng chiêu trò chạy việc làm, biên chế.

Trong số các bị hại của Đường có anh Lê (trú tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ), một bạn học cũ. Anh Lê gặp Đường tại một buổi họp lớp ở thị trấn Lâm Thao. Qua câu chuyện, Đường khoe khéo với anh Lê rằng mình có mối quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, nên có thể xin vào làm ngành giáo dục và y tế của tỉnh.

Không chút nghi ngờ cô bạn cũ, anh Lê nhờ Đường giúp cho 1 người họ hàng vào làm việc tại một bệnh viện trên địa bàn huyện Tam Nông (Phú Thọ), và thỏa thuận chi phí 150 triệu đồng.

Một thời gian dài sau khi chuyển tiền mà vẫn không được gọi đi làm, phía gia đình anh Lê đi tìm hiểu, biết được bệnh viện không tuyển người như nguyện vọng. Tìm gặp nhiều lần, phía gia đình anh Lê mới được Đường trả lại 100 triệu đồng; số tiền còn lại đối tượng khất lần không trả.

Đáng chú ý ngoài người họ hàng của mình, anh Lê còn giới thiệu với Đường 1 người quen khác trú tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, để nhờ “giúp” chân kế toán tại một bệnh viện ở huyện Thanh Ba với chi phí 200 triệu đồng. Rốt cuộc, bị hại này vừa không xin được việc làm, vừa chỉ được Đường trả lại gần 160 triệu đồng.

Giữa năm 2019, hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hải Đường bị tố giác đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Đoan Hùng.

Căn cứ tài liệu thu thập, Công an huyện Đoan Hùng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam cựu giáo viên mầm non về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rồi chuyển hồ sơ, đối tượng đến Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra mở rộng theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, có hơn 10 người bị hại gửi đơn tố cáo Đường đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ, về việc cô ta đã nhận hơn 3 tỷ đồng để “chạy” biên chế vào các cơ quan Nhà nước. Đến thời điểm hiện tại, Đường mới trả được cho 9 người bị hại số tiền hơn 700 triệu đồng…

