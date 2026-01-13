Ngày 13/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với bị can Đỗ Như Trường (sinh năm 1985, trú tại phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh), cựu Giám đốc chi nhánh một ngân hàng tại Móng Cái về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đỗ Như Trường.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 12/2025, Đỗ Như Trường lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình công tác đã đưa ra các thông tin gian dối liên quan đến các khoản vay đáo hạn ngân hàng của khách hàng.

Thông qua đó, Trường tạo lòng tin và yêu cầu các bị hại chuyển tiền cho mình để đáo hạn ngân hàng. Sau khi nhận được tiền, đối tượng này chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân mà không tiến hành đáo hạn như đã hứa.

Cơ quan điều tra xác định có nhiều người dân tại địa bàn phường Móng Cái 1 và phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh “sập bẫy” với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng.

Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can, mở rộng vụ án.

Trước đó, tháng 11/2025, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về việc thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng và lệnh khám xét đối với Trần Thị Thùy Linh (SN 1987, cựu Phó Giám đốc, Trưởng phòng giao dịch một ngân hàng tại Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ Luật Hình sự.

Theo đó, Linh lập hồ sơ cho một người dân ký nhưng đã tự ý thêm số tài khoản bên thứ ba nhận tiền giải ngân, sau đó chiếm đoạt 950 triệu đồng để sử dụng mục đích cá nhân.



