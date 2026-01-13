Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM đang mở rộng điều tra một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn thông qua sàn giao dịch tiền ảo “Bioption.org”, liên quan tới việc thu lời bất hợp pháp của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nghi can Trần Minh Tuấn làm việc với công an. Nguồn C.A

Theo tài liệu điều tra ban đầu, nghi can Trần Minh Tuấn (sinh năm 1985, HKTT: xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè cũ) đã cấu kết với một đường dây chuyên phát triển, vận hành và quảng bá sàn Bioption.org, một mô hình quyền chọn nhị phân Bitcoin trái phép chưa được pháp luật Việt Nam thừa nhận.

Nhóm này tổ chức hội thảo, tuyển đại lý, hướng dẫn nhà đầu tư cách thức hoạt động và thu phí giao dịch, phí bảo hiểm, phí dịch vụ để hưởng lợi. Khi lượng nhà đầu tư lớn dẫn đến rủi ro thua lỗ, nghi can và đồng bọn khóa sàn, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Quá trình xác minh đến nay đã ghi nhận số tiền bị chiếm đoạt ước tính hơn 1.000.000 USD. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hành vi gian lận tài chính qua nền tảng tiền ảo này.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM đề nghị bất kỳ cá nhân nào là bị hại, từng giao dịch hoặc đầu tư vào sàn Bioption.org liên hệ Đội 5 – PC02 (địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) hoặc số điện thoại 090.898.7616 để cung cấp thông tin, tài liệu hỗ trợ điều tra.

Trong vòng 02 tháng kể từ ngày đăng tin, nếu không có người liên hệ, cơ quan điều tra sẽ tiến hành xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan điều tra mong tiếp tục nhận được sự phối hợp của người dân, tổ chức trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.