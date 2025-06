Những ngày vừa qua, mạng xã hội Trung Quốc không khỏi xôn xao khi bất ngờ một người phụ nữ đăng tải bài viết vạch trần chồng cũ - Phùng Đức Binh (Feng De Bing) được cho là cựu giám đốc cấp cao của Xiaomi, đã ký "hợp đồng bao nuôi" với hơn 200 cô gái. Mới đây, một người tiếp tục tự nhận bản thân là "em trai" của nhân vật chính trong câu chuyện đã lên tiếng và tung ra nhiều tình tiết mới.

Người em tiết lộ bí mật phía sau “cựu giám đốc trăm tình nhân”.

Theo chia sẻ từ một người tự nhận là em trai thân thiết đi cùng ông Phùng – nhân vật chính trong loạt cáo buộc - trong thời gian dài, được biết, ông Phùng từ lâu đã bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh rượu vang nhập khẩu.

Để thêm phần xác thực cho câu chuyện, người này khẳng định bản thân cũng chính là người từng hỗ trợ trong nhiều lần gặp gỡ giữa ông Phùng và các cô gái; kèm theo đó là loạt hình ảnh và thông tin chưa từng được công khai của người đàn ông đang là tâm điểm chú ý.

Trong loạt ảnh được tung ra, ông Phùng xuất hiện cùng siêu xe, tiệc tùng với nhóm bạn trong các không gian sang trọng và thậm chí có cả cảnh nhảy dù. Đặc biệt, một số hình ảnh trùng khớp với những gì người vợ cũ từng chia sẻ trước đó, như khoảnh khắc ông tham gia hoạt động ngoài trời cùng một cô gái trẻ – nghi là một trong những đối tượng từng ký "hợp đồng bao nuôi".

Cũng theo lời kể của người này, sau khi rời bỏ vị trí tại Xiaomi, ông Phùng bắt đầu khởi nghiệp bằng việc kinh doanh rượu vang nhập khẩu. Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, tận dụng mối quan hệ sẵn có và tình hình nhiều căn biệt thự của người nước ngoài bỏ trống, ông ta nhanh chóng xoay chuyển mô hình kinh doanh sang cho thuê địa điểm quay phim, chụp hình, đồng thời tiếp cận giới người mẫu, diễn viên. Cũng từ đây, mạng lưới quan hệ cá nhân bắt đầu hình thành và mở rộng.

"Em trai" này cho biết, ông Phùng không có tiêu chí cụ thể khi chọn "bạn gái" khi ký hợp đồng, không phân biệt trình độ học vấn, ngoại hình hay xuất thân, miễn là người đó "chịu chơi và biết điều". Cách tiếp cận của ông được mô tả là "rất thực tế" – chẳng hạn như khen mẹ của một cô gái và nhân tiện hỏi thẳng con gái có muốn làm quen hay không.

Người phụ nữ bí ẩn đứng sau và nghi vấn dàn dựng chiêu trò

Trong loạt tiết lộ gây sốc, người em còn nhắc đến một người phụ nữ được cho là “bà lớn” đã giúp ông Phùng từng bước trở nên giàu có và quyền lực.

Theo đó, sau khi kết hôn với người phụ nữ này, ông được phép tự do duy trì các mối quan hệ cá nhân với điều kiện duy nhất là không can thiệp vào đời sống cá nhân của đối phương. Chính điều này đã dẫn đến việc ông Phùng tự do duy trì các mối quan hệ cá nhân và hàng trăm hợp đồng "bao nuôi" với các cô gái trẻ với giá ngất ngưởng tồn tại.

Những bằng chứng từng được tung ra

Đáng chú ý, nhiều người phát hiện, hiện tại ông Phùng được cho là đang điều hành một công ty MCN (mạng lưới đa kênh), chuyên sản xuất nội dung giải trí và tạo hiệu ứng lan truyền.

Nhiều người bắt đầu đặt nghi vấn: liệu tất cả những “drama” đang diễn ra có phải là một chiến dịch truyền thông được tính toán kỹ lưỡng để đánh bóng tên tuổi? Việc dàn dựng các “phốt”, tiết lộ đời tư và tung bằng chứng gây sốc có thể chỉ là một phần trong kế hoạch thu hút chú ý, tăng độ nhận diện, từ đó quảng bá cho các hoạt động kinh doanh phía sau.

Cùng với đó, vào ngày 27/6, trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận và sự hoài nghi về danh phận của người đàn ông này, Xiaomi chính thức lên tiếng. Theo đó, ông Vương Hóa – Tổng giám đốc phòng PR của Xiaomi đã ra tuyên bố:

“Người tên Phùng XX từng vào làm việc tại nhà ăn công ty Xiaomi vào tháng 9/2016, công việc là thái rau (nhân viên bếp). Đến tháng 11/2016 thì bị sa thải vì tự ý nghỉ làm. Trong thời gian làm việc ngắn ngủi, người này chưa từng đảm nhiệm bất kỳ chức vụ quản lý hay tổng giám đốc nào tại công ty. Việc tự nhận là 'cựu tổng giám đốc' là hoàn toàn sai sự thật và gây hiểu lầm nghiêm trọng.”

Hiện sự việc vẫn đang thu hút sự chú ý của nhiều người.

Nguồn: Sohu