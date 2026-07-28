Cựu Cục phó Giám sát quản lý về Hải quan nhờ cấp dưới 'đóng giả' doanh nghiệp đi hối lộ

Bị cáo Nguyễn Thế Việt (cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan) nhờ cấp dưới "đóng giả" làm đại diện doanh nghiệp đưa tiền cho cựu cán bộ Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) để xin văn bản phúc đáp theo hướng "tạo điều kiện" cho doanh nghiệp được thông quan hàng trái quy định.

Hàng được thông quan chỉ sau vài ngày đưa hối lộ

Trong vụ án “sản xuất thực phẩm giả” xảy ra tại Công ty MediPhar, Cơ quan truy tố kết luận bị cáo Nguyễn Năng Mạnh (Giám đốc MediPhar) đã chi hối lộ cán bộ Hải quan nhằm thao túng hoạt động nhập khẩu nguyên liệu.

Cụ thể, bị cáo Mạnh đã gặp gỡ, đưa 1,5 tỷ đồng cho bị cáo Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó trưởng phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được tư vấn thông quan 4 lô hàng có chất Chondroitin Sulfate Sodium không đúng quy định pháp luật.

Số tiền này, bị cáo Tuân đưa cho cấp trên Nguyễn Thế Việt (cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan) 800 triệu đồng.

Riêng bị cáo Phan Công Chiến (cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược Bộ Y tế) bị xác định nhận 50 triệu đồng từ bị cáo Nguyễn Thế Việt để Cục Quản lý dược có văn bản trả lời Cục Giám sát quản lý về Hải quan sớm và có nội dung theo hướng “tạo điều kiện” cho Công ty Hùng Phương của Nguyễn Năng Mạnh.

Khai tại tòa, bị cáo Mạnh cho biết, hành vi đưa hối lộ nêu trên xảy ra cuối năm 2023. Khi đó, Mạnh thấy 4 lô hàng trị giá 20 tỷ đồng gặp “khó”, dù gửi nhiều công văn nhưng không được Hải quan phúc đáp.

Qua mối quan hệ, Mạnh liên lạc với bị cáo Tuân nhờ hướng dẫn. Tuân hứa “có thể giải quyết”, yêu cầu Mạnh chi 1,5 tỷ đồng để có công văn giải thích của Bộ Y tế và các văn bản cần thiết.

Sau khi chuyển tiền cho bị cáo Tuân, vài ngày sau các lô hàng của bị cáo Mạnh được thông quan.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuân (đầu trọc, đứng hàng thứ hai) và bị cáo Nguyễn Thế Việt (áo xanh, mắt đeo kính đứng phía cuối).

Phản bác "gợi ý" doanh nghiệp đưa tiền

Lời khai của bị cáo Mạnh bị Nguyễn Hữu Tuân đánh giá có phần đúng nhưng cũng có nội dung sai.

Tuân khai, cuối năm 2023, bị cáo được đồng nghiệp giới thiệu có công ty bị vướng thông quan lô hàng. Đem câu chuyện kể với bị cáo Nguyễn Thế Việt thì được gợi ý “khả năng giải quyết được nhưng để xem xét doanh nghiệp thế nào”.

Bị cáo Tuân sau đó gặp mặt bị cáo Nguyễn Năng Mạnh. Tại cuộc gặp, Tuân cho biết Mạnh tự đưa ra chi phí 1,5 tỷ đồng nếu hàng "lọt" Hải quan.

“Thế sao Mạnh lại khai số tiền đó là bị cáo đưa ra?”, Chủ tọa hỏi. Bị cáo Tuân lần nữa phản bác lời khai của Mạnh. Theo Tuân, sau khi Mạnh đưa ra mức chi phí, bị cáo đến gặp Việt trao đổi “doanh nghiệp mong muốn đưa 800 triệu đồng” và Việt chấp nhận.

“Lý do gì đề nghị doanh nghiệp đưa 1,5 tỷ đồng nhưng nói với Việt chỉ 800 triệu đồng?”, Chủ tọa hỏi thêm. Bị cáo Tuân trả lời thực tế đưa cho Việt 800 triệu đồng nhưng được hoàn lại 100 triệu đồng, ông hưởng lợi tất.

Là công chức Hải quan, ông Nguyễn Hữu Tuân thừa nhận hành vi nhận tiền của mình là sai "trong 1 phút yếu lòng”.

Chủ tọa sau khi đánh giá thái độ 'bao biện' hành vi phạm tội của bị cáo Tuân liền hỏi thêm “từng nhiều lần nhận tiền như vậy không?”. Ông Tuân cho hay “cũng có lần nhận 2 - 3 triệu vì làm tốt cho doanh nghiệp, tiền cà phê thôi”. "Vậy nhận tất cả bao nhiêu?” Chủ tọa truy vấn nhưng bị cáo Tuân gượng cười không nói.

Trái với lời khai của Tuân, bị cáo Nguyễn Thế Việt (cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan) phản bác toàn bộ nội dung cáo trạng truy tố.

Ông Việt cho rằng lời khai có trong hồ sơ vụ án chưa đúng, không thể hiện đầy đủ bản chất sự việc. Tại các biên bản hỏi cung, ông Việt được điều tra viên hỏi, đáp. Sau đó, ông đọc và "sửa đi sửa lại" nhưng kết luận cuối cùng ban hành vẫn thấy lời khai của mình khớp với lời khai của bị cáo khác.

Khi chủ tọa hỏi: "Tuân vừa khai về việc xem ý kiến doanh nghiệp như thế nào, theo trình bày thì Tuân hiểu ý bị cáo là doanh nghiệp phải cảm ơn, bị cáo có ý kiến gì lời khai này không?”. Việt phản bác, cho rằng mình không "gợi ý" doanh nghiệp đưa tiền nhưng thừa nhận có hai lần nhận 700 triệu đồng từ bị cáo Tuân.

Việt còn khai sau khi nhận tiền, ông nhờ cấp dưới “đóng vai” đại diện doanh nghiệp sang hối lộ bị cáo Phan Công Chiến (cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược Bộ Y tế) để lo “công văn” phản hồi theo hướng có lợi cho doanh nghiệp.

Lý do Việt nhờ người đóng giả đi hối lộ là khi cầm tiền bản thân ông nhận thức phải giúp lô hàng của doanh nghiệp được thông quan.

Phiên tòa hôm nay tiếp tục xét hỏi, nêu quan điểm luận tội bị cáo !