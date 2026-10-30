Cựu cố vấn quân sự cấp cao Mỹ bị cáo buộc làm rò rỉ tin mật về Iran và Ukraine

Một cuộc điều tra nội bộ tiết lộ, cựu cố vấn quân sự cấp cao Lầu Năm Góc bị cáo buộc làm rò rỉ thông tin mật về Iran và Ukraine cho các nhà báo.

Trung tướng Brett Sylvia.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã cách chức Trung tướng Brett Sylvia khỏi vị trí Giám đốc Chiến lược, Kế hoạch và Chính sách thuộc Bộ Tham Liên quân Mỹ hồi đầu tuần này.

Mặc dù không nêu đích danh tướng Sylvia, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell ngày 29/10 cho biết, bộ này “không khoan nhượng đối với việc cố ý tiết lộ thông tin mật mà không được phép”.

Ông Parnell nói thêm, Lầu Năm Góc “đã thực hiện các biện pháp nhân sự cần thiết để bảo vệ thông tin nhạy cảm”.

Theo Axios, trích dẫn một cuộc điều tra nội bộ, tướng Sylvia thừa nhận đã rò rỉ thông tin từ tháng 6/ 2025, trước khi hầu hết các phương tiện truyền thông bị cấm tiếp cận Lầu Năm Góc.

Ông Sylvia được cho là đã tiếp tục liên lạc với các phóng viên thông qua ứng dụng nhắn tin mã hóa Signal và từng gặp một nhà báo tại quán ăn để thảo luận về viện trợ quân sự cho Ukraine mà không được phép.

Theo bản báo cáo do Axios công bố, Trung tướng Brett Sylvia đã gặp nhiều khó khăn và không vượt qua các bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối trong quá trình điều tra vụ rò rỉ thông tin mật.

Ông sau đó đã thừa nhận việc tiết lộ trái phép các thông tin liên quan đến chiến sự tại Ukraine và tình hình với Iran cho giới truyền thông.

Các quan chức được cho là nghi ngờ vị tướng này cố tình xóa bản ghi cuộc liên lạc của mình với một phóng viên, trong khi lại khẳng định việc xóa là do nhầm lẫn.

Ông Sylvia cũng được cho là đã thừa nhận là nguồn tin cho một bài báo khác chỉ trích giới lãnh đạo Lầu Năm Góc.

Việc tướng Sylvia rời nhiệm sở diễn ra trong bối cảnh có thông tin nói, Mỹ và Israel đang chuẩn bị nối lại các cuộc tấn công vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tuần tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ám chỉ, ông có thể sẽ hành động quân sự nếu Iran từ chối chấp nhận các điều khoản của ông cho một thỏa thuận hòa bình.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025, nhà lãnh đạo Mỹ đã tìm cách ngăn chặn việc rò rỉ thông tin chính phủ, liên tục cáo buộc các hãng tin đang tiến hành một chiến dịch bôi nhọ chống lại ông.

Vào tháng 7, Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth cho biết, Lầu Năm Góc và Bộ Tư pháp đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung, để “xác định và truy tố những người tiết lộ thông tin mật”.

Vào tháng 4/2025, ông Hegseth đã sa thải 3 trợ lý cấp cao của Lầu Năm Góc là Dan Caldwell, Darin Selnick và Colin Carroll, trong bối cảnh cuộc điều tra về cáo buộc rò rỉ thông tin nhạy cảm cho giới truyền thông.

Cả 3 đều phủ nhận hành vi sai trái và không ai bị buộc tội sau đó.

Ông Caldwell sau đó trở lại chính quyền Trump với một vị trí tại Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia.