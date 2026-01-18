Cựu Chủ tịch VICEM cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 380 tỉ đồng, sắp hầu toà

Ngày 18-1, tin cho biết TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định ngày 26-1 tới sẽ xét xử 14 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan. Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thuỷ làm chủ tọa diễn ra trong 7 ngày.



Bị cáo Lê Văn Chung cựu Chủ tịch HĐTV VICEM

Trong vụ án này, các bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV VICEM), Tạ Quang Bửu (cựu Thành viên HĐTV kiêm Phó Tổng giám đốc VICEM), Trần Bình Trọng (cựu Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam), Nguyễn Lâm Cường (cựu Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam), Đoàn Thị Mai Lan (cựu Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế dự toán), Nguyễn Bích Thủy và Trịnh Công Loan (đều là cựu Thành viên HĐTV VICEM) bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Các bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc VICEM), Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM), Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án VICEM) bị truy tố về 2 tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước, do vậy toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Tổng công ty phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành nhằm bảo toàn vốn Nhà nước.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, TP Hà Nội, các bị cáo Lê Văn Chung, Nguyễn Ngọc Anh cùng các bị can khác trong vụ án đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế của dự án không chính xác để lập, phê duyệt tổng mức đầu tư dự án lớn hơn mức đã được chứng nhận đầu tư.

Theo VKSND, các bị cáo cố ý không thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 26-12-2011 của Chính phủ; lập dự án đầu tư không đúng thực tế dẫn đến Dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai dự án do không có hiệu quả.

Theo đó, dự án khởi công ngày 6-5-2011 đến ngày 9-8-2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc sau đó dừng thi công. Tổng chi phí đã đầu tư là hơn 1.200 tỉ đồng, nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí hơn 380 tỉ đồng.

Ngoài ra, quá trình thực hiện gói thầu số 19 của dự án, với động cơ hưởng lợi cá nhân, Nguyễn Ngọc Anh và Dư Ngọc Long đã câu kết, thông đồng với Đỗ Đình Thu, Tổng Giám đốc Công ty ECON, thoả thuận trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu cho VICEM để được thi công gói thầu.

Trong quá trình thực hiện gói thầu, sau mỗi lần VICEM thanh toán, Đỗ Đình Thu đã chuyển lại cho Dư Ngọc Long tổng số tiền hơn 3,25 tỉ đồng theo thỏa thuận, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 15,6 tỉ đồng.