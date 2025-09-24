Chiều 24-9, TAND tỉnh Đắk Lắk (Cơ sở 2) đã tuyên phạt 6 bị cáo trong vụ án "Tham ô tài sản", "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Theo đó, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thái Hưng (SN 1979, cựu Chủ tịch UBND xã Sơn Giang - nay là xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk) 4 năm 6 tháng tù về tội "Tham ô tài sản", 6 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Tổng hình phạt cho bị cáo Hưng là 11 năm tù.

Cùng về tội "Tham ô tài sản", các bị cáo Nguyễn Thị Thu (SN 1989, cựu kế toán xã) lãnh 16 năm tù, Lê Văn Dương (SN 1983, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã) 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Huyền Trang (SN 1993) 3 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Thị Việt An (SN 1993, cựu thủ quỹ) bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; Trần Thị Hường (SN 1987, cựu kế toán xã) 6 tháng tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên phạt bổ sung bị cáo Thu 40 triệu đồng, Hưng và Dương mỗi bị cáo 30 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2021 đến năm 2023, Thu là kế toán đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lập khống chứng từ chiếm đoạt của UBND xã Sơn Giang hơn 2,1 tỉ đồng.

Ông Hưng chỉ đạo Thu lập khống hồ sơ thanh toán 4 tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã, rút tiền ngân sách nhà nước, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao cùng Thu chiếm đoạt gần 240 triệu đồng. Ông Hưng cũng không thực hiện đúng chế độ quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền gần 1,9 tỉ đồng.

Bà Trang là em ruột Thu đã nhiều lần giúp sức cho Thu chiếm đoạt của UBND xã Sơn Giang với số tiền gần 430 triệu đồng.

Ông Dương đã 2 lần giúp sức cho Thu chiếm đoạt của UBND xã Sơn Giang hơn 90 triệu đồng.

Bà An không quản lý chặt chẽ quỹ tiền mặt để Thu chiếm đoạt sử dụng cá nhân, gây thất thoát tài sản nhà nước gần 200 triệu đồng.

Bà Hường sau khi thay Thu làm kế toán xã đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, để Thu chiếm đoạt tiền của UBND xã Sơn Giang, gây thiệt hại tài sản nhà nước 160 triệu đồng.