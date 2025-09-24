Chiều 24-9, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết khoảng 15 giờ ngày 23-9, bà Nguyễn Thị Mộng Trinh (SN 1983; ngụ phường Long An, tỉnh Tây Ninh) đến Công an phường Long An trình báo sự việc bà N.T. T.T. (46 tuổi) bị cướp giật điện thoại, sau đó đã chết trong phòng ngủ.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh đôi nam nữ cướp giật chiếc điện thoại của người bại liệt

Trước đó, khoảng 17 giờ 47 phút ngày 21-9, bà T. ngồi xem điện thoại tại sạp bán thịt heo và rau củ trước cửa nhà. Lúc này, 1 người đàn ông điều khiển xe máy chở 1 phụ nữ đến nơi bà T. đang ngồi.

Người phụ nữ giả vờ hỏi mua bịch ổi trên sạp rồi giật lấy chiếc điện thoại di động trị giá 2,5 triệu đồng của bà T. Cả 2 đối tượng sau đó nhanh chóng tẩu thoát.

2 nghi phạm cướp giật điện thoại của người bại liệt. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi sự việc xảy ra, đến khoảng 9 giờ ngày 22-9, gia đình phát hiện bà T. đã chết tại phòng ngủ.

Theo gia đình, bà T. bị tật nguyền và bệnh lao phổi. Sau khi lo hậu sự cho bà T., gia đình mới đến Công an phường Long An để trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận tin tố giác, Công an phường Long An khẩn trương đến hiện trường xác minh, thu thập thông tin.

Công an xác định Nguyễn Tiến Đạt (SN 1999; nơi thường trú xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh) và Thị Trúc (SN 1993; nơi thường trú xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang) đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản của bà T.

Sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ Trúc. Trong quá trình làm việc, Trúc khai nhận vào khoảng 11 giờ ngày 21-9, Đạt điều khiển xe máy chở Trúc đến phường Long An để thuê phòng nghỉ.

Tại đây, Đạt rủ Trúc đi tìm tài sản của người sơ hở nhằm chiếm đoạt, còn địa điểm thì Đạt chọn. Do cần tiền tiêu xài nên Trúc đồng ý.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Đạt và Trúc trả phòng. Đạt tiếp tục điều khiển xe máy chở Trúc chạy vòng quanh phường Long An để tìm tài sản chiếm đoạt.

Khi đến sạp thịt heo tại khu phố Hướng Bình 1, phường Long An, Đạt bảo Trúc giả vờ mua đồ để giật lấy điện thoại của bà T.

Lực lượng công an dẫn giải Trúc đến nơi xảy ra vụ cướp giật để phục vụ quá trình điều tra

Sau khi cướp giật được điện thoại, Đạt chở Trúc đến tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Long An cầm được 300.000 đồng. Đạt giữ tiền và mua cho Trúc 1 thẻ cào điện thoại mệnh giá 20.000 đồng cùng 1 chai nước ngọt.

Đạt tiếp tục chở Trúc đến nhà nghỉ khác để thuê ở. Đến khoảng 9 giờ ngày 23-9, Đạt bảo Trúc vào Bệnh viện Đa khoa Long An tìm tài sản lấy trộm nhưng Trúc không đồng ý. Sau đó, Đạt bỏ đi đâu thì Trúc không biết...

Công an vẫn đang truy bắt Đạt để phục vụ quá trình điều tra.