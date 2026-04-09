Cựu chủ tịch, Tổng giám đốc VRG nộp hàng chục tỉ đồng, xin miễn hình phạt

Chiều 9-4, TAND TPHCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 22 bị cáo trong vụ án liên quan đến các sai phạm tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) và các đơn vị liên quan.



Bối cảnh "sự việc đã rồi"

Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Ngọc Thuận (cựu Tổng Giám đốc VRG) đã đưa ra nhiều luận cứ, kiến nghị HĐXX xem xét áp dụng chính sách hình sự đặc biệt, miễn hình phạt cho bị cáo này.

Theo luật sư bào chữa, bị cáo Thuận đã chủ động tự thú trước khi vụ án bị khởi tố hình sự. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Thuận đã phối hợp cùng gia đình nộp lại toàn bộ số tiền 37,5 tỉ đồng nhận từ bị cáo Đặng Phước Dừa (bao gồm 26,5 tỉ đồng tiền mặt và một sổ tiết kiệm 11 tỉ đồng). Ngoài ra, bị cáo vẫn tự nguyện nộp thêm 1 tỉ đồng để góp phần khắc phục hậu quả tổng thể.

Luật sư bào chữa phân tích rằng, sai phạm của bị cáo Thuận xuất phát từ việc phải tiếp nhận và giải quyết một "sự việc đã rồi" từ nhiệm kỳ trước. Cụ thể, chủ trương chuyển nhượng vốn góp tại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, TPHCM) đã được người tiền nhiệm thống nhất và triển khai từ cuối năm 2009.

Khi bị cáo Thuận lên nắm quyền Tổng Giám đốc, Tập đoàn đứng trước tình thế khó khăn nếu không tiếp tục thực hiện thì có nguy cơ mất quyền sử dụng đất hoặc bị Nhà nước thu hồi do chậm triển khai dự án. Trong bối cảnh các quyết định trước đó đang có hiệu lực bắt buộc thi hành, bị cáo Thuận đã lựa chọn phương án tiếp tục triển khai để thu hồi công nợ, hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp.

Bị cáo Thuận hiện đã 66 tuổi và đang phải đối mặt với nhiều bệnh lý mãn tính nghiêm trọng. Với việc đã bị tạm giam 4 tháng và có ý thức tự giác cao, phía bào chữa cho rằng không cần thiết phải tiếp tục cách ly bị cáo Thuận ra khỏi xã hội.

Đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho ông Lê Quang Thung

Cùng ngày, các luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Quang Thung (cựu quyền Chủ tịch HĐTV VRG) rõ vai trò và đề nghị xem xét chính sách khoan hồng đặc biệt cho bị cáo.

Luật sư bào chữa nhấn mạnh cần cá thể hóa trách nhiệm hình sự dựa trên tính chất, mức độ hành vi và vai trò cụ thể của bị cáo trong từng giai đoạn.

Về tội "Nhận hối lộ", luật sư trình bày rằng ban đầu ông Thung không nhận thức số tiền 200.000 Đô la Singapore là tài sản hối lộ. Số tiền này phát sinh từ việc nhờ bà Lê Y Linh hỗ trợ đóng viện phí cho con trai ông Thung chữa bệnh tại Singapore năm 2008. Ông Thung đã nhiều lần đề nghị hoàn trả nhưng bà Linh từ chối. Phía bào chữa khẳng định điều này cho thấy ý chí ban đầu của bị cáo không nhằm chiếm giữ hay hưởng lợi và ngay khi nhận thức được sai phạm, ông đã tích cực hợp tác và tác động gia đình nộp lại toàn bộ.

Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho ông Lê Quang Thung theo điểm b, khoản 2 Điều 29 Bộ luật Hình sự. Theo luật sư, hiện bị cáo đã 80 tuổi và đang mắc nhiều bệnh lý nghiêm trọng, đặc biệt là suy tim độ III – bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ Y tế. Với tình trạng sức khỏe hiện tại, bị cáo được cho là không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội.

Bên cạnh đó, các luật sư cũng liệt kê gia đình bị cáo đã tự nguyện nộp tổng cộng hơn 16,4 tỉ đồng, bao gồm toàn bộ số tiền nhận hối lộ và nộp thêm 5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.