Cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa sắp hầu tòa vì cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa sẽ bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 23/11.

Bà Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu khi chưa bị khởi tố. (ảnh: Sen Tài Thu Việt Nam)

Theo nguồn tin của Thời báo VTV, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (Tập đoàn Sen Tài Thu) và 4 bị cáo khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 23/11.

Hội đồng xét xử (HĐXX) gồm 5 người, do Thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa.

Một Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trong vụ án này, Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thanh Tú bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.

Riêng Nguyễn Thị Ngọc Lan (lao động tự do) bị truy tố về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 và điểm a, khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu bị cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Phạm Thị Hòa cùng Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương bàn bạc nâng khống vốn điều lệ Tập đoàn Sen Tài Thu nhằm tạo niềm tin với nhà đầu tư.

Nhóm này tổ chức huy động vốn thông qua hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn của cá nhân bà Hòa. Đồng thời, thuê cộng tác viên, nhân viên kinh doanh sử dụng tài liệu sai sự thật về chiến lược và tình hình hoạt động của doanh nghiệp để tư vấn, thu hút khách hàng.

Các nhà đầu tư được giới thiệu Sen Tài Thu đang mở rộng quy mô, nhiều chi nhánh hoạt động hiệu quả, lợi nhuận cao. Người tham gia được cam kết hưởng lợi tức từ 9% đến 13,5% tùy thời hạn hợp đồng, thanh toán đúng hạn và có thể rút vốn trước thời hạn.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định sau khi góp vốn, các nhà đầu tư không được ghi tên vào sổ cổ đông và không có quyền lợi cổ đông theo quy định.

Bằng thủ đoạn trên, 459 nhà đầu tư đã chuyển hơn 1.726 tỷ đồng. Trong đó, hơn 737,2 tỷ đồng được sử dụng để chi trả một phần lợi nhuận cho những người tham gia trước nhằm tạo lòng tin. Số tiền còn lại hơn 988 tỷ đồng Hòa cùng đồng phạm chiếm đoạt hết.

Quá trình điều tra, 266 bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tổng cộng hơn 971 tỷ đồng cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Trong số này, Hòa và đồng phạm đã chi trả cho các nhà đầu tư hơn 213 tỷ đồng, số tiền còn lại bị cáo buộc chiếm đoạt là hơn 757 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam. (ảnh: Công ty Sen Tài Thu)

Cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu bị lừa 26 tỷ đồng để "chạy án"

Theo hồ sơ vụ án, tháng 5/2023, bà Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu, nhận giấy triệu tập của cơ quan điều tra liên quan đến hoạt động huy động vốn. Lo sợ bị xử lý, bà Hương tìm người "tác động" nhằm giảm nhẹ trách nhiệm.

Thông qua quan hệ xã hội, bà Hương quen Nguyễn Thanh Tú và được giới thiệu gặp Nguyễn Thị Ngọc Lan (chị gái Tú). Dù biết Lan là lao động tự do, không có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến vụ án, Tú vẫn giới thiệu chị gái có quan hệ rộng với lãnh đạo ngành Công an.

Khi gặp bà Hương, Lan trấn an, hứa liên hệ lãnh đạo ngành Công an để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, theo cáo trạng, Lan không liên hệ hay nhờ bất kỳ ai can thiệp.

Sau đó, Lan nhiều lần hẹn vợ chồng bà Hương cùng Tú đến khu đô thị Royal City, yêu cầu chuẩn bị khoảng 30 tỷ đồng để "cảm ơn" những người giúp bà Hương thoát khỏi diện điều tra hoặc được giảm án nếu bị khởi tố.

Từ tháng 9 đến tháng 10/2023, bà Hương đã 3 lần đưa cho Lan tổng cộng 26 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Lan không sử dụng số tiền trên để "chạy án" mà dùng 9,5 tỷ đồng mua căn hộ chung cư, gửi tiết kiệm 10 tỷ đồng, đưa 1 tỷ đồng cho một luật sư nhưng bị từ chối, số còn lại chi tiêu cá nhân.

Chỉ khi làm việc với cơ quan điều tra, bà Hương mới biết Lan không thực hiện lời hứa nên đã làm đơn trình báo.



