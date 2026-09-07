Cựu cầu thủ U23 Thường Châu phải lên facebook xin việc

Cầu thủ này là ai, hiện tại đang thế nào?

Tối 6/9, trên trang Facebook cá nhân có tích xanh, cầu thủ Nguyễn Trọng Đại bất ngờ đăng dòng trạng thái có thông tin tìm việc làm. Bài đăng được Trọng Đại chia sẻ kèm một bức ảnh anh đang thi đấu trên sân cỏ. Nam cầu thủ không nói cụ thể muốn tìm công việc trong hay ngoài lĩnh vực bóng đá, cũng chưa đưa ra thông báo về việc giải nghệ.

Nguyễn Trọng Đại sinh ngày 7/4/1997, năm nay 29 tuổi. Theo hồ sơ của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), anh cao 1,84 m, chơi ở vị trí tiền vệ và từng khoác áo nhiều đội bóng trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Mùa giải gần nhất được VPF thống kê là hạng Nhất quốc gia 2025/26 trong màu áo Long An. Trọng Đại ra sân 13 trận, trong đó có 4 lần đá chính và ghi một bàn. Anh còn có 2 lần đá chính tại Cúp Quốc gia cùng đội bóng này.

Dòng trạng thái "tìm việc" được nam cầu thủ chia sẻ trên trang cá nhân (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, khi CLB Long An công bố thông tin chuẩn bị cho mùa giải 2026/27 hồi tháng 8, Báo Tây Ninh cho biết đội bóng bổ sung nhiều nhân sự mới và tiếp tục sử dụng một bộ khung từ mùa trước. Danh sách những cầu thủ được bài viết đề cập không có tên Trọng Đại. Trong khi đó, hồ sơ VPF của tiền vệ sinh năm 1997 hiện mới ghi nhận thành tích của anh đến hết mùa 2025/26.

Từng là đội trưởng của thế hệ Quang Hải, Hoàng Đức

Khoảng một thập kỷ trước, Trọng Đại là gương mặt quen thuộc của các đội tuyển trẻ Việt Nam.

Anh trưởng thành từ hệ thống đào tạo Viettel và từng giữ băng đội trưởng U19 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn. Tại VCK U19 châu Á 2016, Trọng Đại có thể được sử dụng ở hàng phòng ngự lẫn tuyến giữa. VietnamPlus thời điểm đó gọi anh là "người thủ lĩnh thầm lặng" của đội tuyển.

U19 Việt Nam sau đó vượt qua Bahrain 1-0 ở tứ kết để vào bán kết giải châu Á, đồng thời giành quyền dự FIFA U20 World Cup 2017. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một đội tuyển bóng đá nam sân 11 của Việt Nam giành vé tham dự một kỳ World Cup.

Đến FIFA U20 World Cup 2017 tổ chức tại Hàn Quốc, Trọng Đại nằm trong danh sách chính thức 21 cầu thủ của HLV Hoàng Anh Tuấn. Đội hình này còn có hàng loạt cái tên sau đó trở thành tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài và Trần Đình Trọng.

Ảnh VFF

Trước giải đấu, VietnamPlus đã gọi Trọng Đại là cựu đội trưởng U20 Việt Nam. Anh gặp vấn đề chấn thương ngay sát ngày khai mạc và không thể tham dự trận đầu tiên gặp New Zealand, nhưng sau đó bình phục. Hình ảnh của TTXVN cũng ghi nhận Trọng Đại thi đấu trong trận U20 Việt Nam gặp Honduras ở lượt cuối vòng bảng.

Đầu năm 2018, Trọng Đại tiếp tục có tên trong danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á. Đội tuyển của HLV Park Hang-seo sau đó giành ngôi á quân tại Thường Châu. Tuy nhiên, Trọng Đại là một trong 6 cầu thủ của Việt Nam không được sử dụng phút nào tại giải.

Vô địch V.League rồi qua nhiều đội bóng

Ở cấp CLB, một trong những dấu mốc đáng chú ý của Trọng Đại là chức vô địch V.League 2020 cùng Viettel. Dữ liệu VPF cho thấy anh ra sân 9 trận mùa đó, 8 lần có tên trong đội hình xuất phát và ghi một bàn. Viettel kết thúc mùa giải với 41 điểm, hơn Hà Nội FC 2 điểm để lên ngôi vô địch.

Tháng 8/2021, HLV Park Hang-seo còn triệu tập bổ sung Trọng Đại lên đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Anh sau đó tập luyện cùng nhóm cầu thủ được gọi bổ sung nhưng không có cơ hội thi đấu cho đội tuyển ở giai đoạn này.

Ảnh Tùng Lê/Kênh14

Từ năm 2022, Trọng Đại lần lượt chuyển qua nhiều đội bóng. Anh rời Viettel để khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và có 7 lần ra sân tại V.League 2022. Đầu mùa 2023, cầu thủ sinh năm 1997 gia nhập Nam Định. Đến tháng 6 cùng năm, CLB thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Thông tin từ phía Nam Định cho biết quyết định liên quan tới việc cầu thủ vi phạm quy chế sinh hoạt và không đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Trọng Đại sau đó chuyển tới Hải Phòng. Theo VOV, mùa 2023/24 anh chỉ có 2 lần ra sân với tổng cộng 30 phút thi đấu. Hai bên chia tay khi hợp đồng hết hạn vào mùa hè 2024. Tháng 5/2025, sau thời gian là cầu thủ tự do, Trọng Đại gia nhập Gia Định FC ở giải hạng Nhì quốc gia. Tuổi Trẻ cho biết sau hai trận đầu tiên, anh có một kiến tạo. Đến mùa 2025/26, tiền vệ này trở lại giải hạng Nhất trong màu áo Long An.

Ngày 9/11/2025, Trọng Đại thực hiện thành công quả phạt đền giúp Long An thắng Thanh Niên TP.HCM 1-0, cũng là bàn thắng duy nhất của anh tại giải hạng Nhất mùa vừa qua.

Hiện tại, có nguồn tin cho biết, có thể nam cầu thủ sinh năm 1997 sẽ gia nhập đội bóng của Bầu Hoàng - Phoenix FC trong thời gian sắp tới.