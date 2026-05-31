Cựu cầu thủ bóng đá bị bắt trong vụ án chấn động, thi thể người bạn thân không nguyên vẹn bị giấu trong vali

Tú Tú
|

Một cựu cầu thủ bóng đá người Colombia vừa bị bắt giữ tại Chile sau khi bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại dã man một người bạn cũ. Nạn nhân được cho là đã bị đâm nhiều nhát dao, phân thây và thi thể bị phi tang ở khu vực hẻo lánh.

Vụ việc kinh hoàng được phát hiện ngày 12/4 tại Curacaví, Chile, khi lực lượng cứu hỏa được điều động để dập tắt một đám cháy cỏ. Trong quá trình kiểm tra hiện trường, họ phát hiện phần thi thể không nguyên vẹn, bị thiêu cháy của một người đàn ông. Đáng chú ý, một cuốn Kinh Thánh được đặt cạnh thi thể nạn nhân.

Sau hơn một tháng điều tra, cảnh sát đã bắt giữ Abel Stiven Carabalí, 30 tuổi, cựu cầu thủ từng có thời gian gắn bó với Deportivo Cali - một trong những CLB giàu truyền thống nhất Colombia. Các công tố viên cho biết hình ảnh camera an ninh ghi lại cảnh Carabalí đẩy một chiếc xe đẩy ra khỏi bãi đỗ xe tại thủ đô Santiago. Họ nghi ngờ thi thể nạn nhân được giấu bên trong chiếc xe đẩy này trước khi bị đưa đi phi tang.

Theo hồ sơ điều tra, Carabalí bị cáo buộc đã cùng một tài xế taxi người Colombia, 51 tuổi, vận chuyển thi thể bằng ô tô đến Curacaví. Tại đây, họ được cho là đã đốt xác nhằm xóa dấu vết rồi bỏ trốn.

Đoạn video CCTV rùng rợn cho thấy Carabali đẩy một chiếc xe đẩy khả nghi (Ảnh: JamPress)

Nạn nhân, cũng là người Colombia, hiện vẫn chưa được xác định danh tính. Tuy nhiên, nhà chức trách cho biết người này có tiền án liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Carabalí và nạn nhân quen biết nhau ít nhất 8 năm, bắt nguồn từ mối liên hệ trong môi trường bóng đá.

Sau khi rời quê nhà sang Chile sinh sống, Carabalí bị nghi ngờ tham gia một tổ chức buôn bán ma túy. Các điều tra viên cho rằng anh ta dần trở thành một trong những nhân vật có vai trò quan trọng trong đường dây này.

Công tố viên Carmen Gloria Guevara tiết lộ kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân đã bị đâm nhiều nhát trước khi bị sát hại. Theo bà, những thương tích này vượt xa mức cần thiết để tước đoạt mạng sống một người, cho thấy dấu hiệu tra tấn.

Ban đầu, cơ quan điều tra từng xem xét khả năng đây là một vụ bắt cóc đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, những chứng cứ thu thập được sau đó khiến họ tin rằng nguyên nhân nhiều khả năng xuất phát từ mâu thuẫn và hành động trả thù trong giới buôn bán ma túy.

Hiện Carabalí cùng người tài xế taxi đã bị tạm giam để phục vụ điều tra với các cáo buộc giết người đặc biệt nghiêm trọng, tàng trữ vũ khí trái phép và buôn bán ma túy. Hai nghi phạm khác được xác định có liên quan đến đường dây này vẫn đang bỏ trốn và bị truy nã.

