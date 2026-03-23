Ngày 23/3, Viện KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng Ngân (SN 1980, cựu cán bộ kỹ thuật của Trung tâm kỹ thuật cơ khí thuộc một trường đại học ở Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Hồng Ngân là dì họ của chị T.T.N. Năm 2022, Ngân bắt đầu chơi ngoại hối trên sàn Forex qua ứng dụng "Meta Trader 4" (MT4). Ban đầu, Ngân chơi có lãi nhưng đến giữa năm 2022 thì bắt đầu bị thua lỗ, do vậy Ngân tìm cách gỡ lại tiền.

Để có tiền tiếp tục chơi, Ngân đưa ra các thông tin gian dối với chị N. là có mối quan hệ tốt trong trường Đại học Bách khoa Hà Nội, có nhiều gói thầu vật tư được ưu tiên, đề nghị cùng đầu tư và kinh doanh thêm đá muối.

Ngân trao đổi, nếu chị N. góp tiền, Ngân sẽ trả cho chị N. 30.000 đồng/hộp đá muối thẳng; 35.000 đồng/hộp đá muối cong, thời hạn trả gốc và lãi sau 3 tuần. Còn đối với các gói thầu vật tư, chị N. góp 100 triệu đồng, lãi sau 1 tháng sẽ là 7 triệu đồng.

Do tin tưởng họ hàng nên chị N. và Ngân chỉ thỏa thuận miệng, trao đổi các đơn hàng qua tin nhắn Zalo và gọi điện thoại.

Ảnh minh họa.

Từ ngày 27/9/2022 - 17/5/2024, chị N. đã nhiều lần chuyển cho Ngân tổng số tiền hơn 80 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền của chị N., Ngân không thực hiện như cam kết, mà chiếm đoạt chi tiêu cho mục đích cá nhân, giao dịch ngoại hối trên sàn giao dịch Forex dẫn đến thua lỗ không có khả năng chi trả.

Để tạo lòng tin về việc Ngân có đầu tư mua bán đá muối, vật tư trong trường Đại học Bách khoa Hà Nội, mỗi lần chị N. chuyển tiền vào các đơn hàng thì Ngân lại chuyển trả lại một phần tiền nói là tiền gốc và lãi từ việc đầu tư. Tổng số tiền Ngân chuyển trả lại cho chị N. là hơn 67 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 5/2024, Ngân không chuyển tiền trả cho chị N. theo thỏa thuận, chị N. liên tục đòi tiền thì Ngân nói dối là trường Đại học Bách khoa Hà Nội đang bị kiểm toán nhằm trì hoãn.

Tính đến 25/5/2025, tổng số tiền Ngân chiếm đoạt của chị N. là hơn 13 tỷ đồng. Đến nay, Ngân đã trả thêm cho chị N. được thêm 1,3 tỷ đồng, còn lại hơn 11 tỷ đồng chưa trả.

Ngoài ra, chị N. còn yêu cầu Ngân trả số tiền còn vay mượn của chị là 728 triệu đồng.