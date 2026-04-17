Cựu cán bộ Hải quan cầm 5 tỷ đồng 'chạy' tại ngoại cho giám đốc doanh nghiệp

Ngày 16/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Phan Đình Quân (SN 1974, ở phường Tương Mai) và Uông Thị Hoa (SN 1978, ở xã Ô Diên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, diễn biến tại tòa xuất hiện một số tình tiết không thể làm rõ nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án “vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại”, xảy ra tại Công ty Phú Minh Vina do ông Lê Văn Quang (SN 1980) làm Tổng giám đốc. Khi điều tra vụ án, công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Quang để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại”.

Cùng thời gian này, công an nhận được đơn của bà D. (vợ của ông Quang) tố cáo hai bị cáo Hoa và Quân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng để “hứa xin cho chồng bà được tại ngoại”.

Kết quả điều tra cho thấy, sau khi ông Quang bị bắt tạm giam, bà D. đã nhờ Hoa giúp “chạy” cho chồng được tại ngoại. Khi đó, Hoa giới thiệu có bạn là Quân, cán bộ Chi cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, có thể giúp được.

Hai bên gặp mặt nhau, bị cáo Quân nói việc xin tại ngoại cho ông Quang rất khó, tốn kém và đề nghị bà D. ứng một khoản tiền để giải quyết công việc.

Giữa tháng 3/2025, bà D. mang theo 5 tỷ đồng có mặt tại cổng Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội. Tại đây, bà D. đưa túi tiền để trên xe ô tô hiệu Lexus 570 của Hoa. Số tiền này sau đó bị cáo Hoa đưa cho Quân.

Ngày 30/3/2025, Quân nói với bà D. rằng chi phí để giúp ông Quang tại ngoại cần thêm 600.000 USD vì phải nhờ một nhóm người can thiệp. Do thấy số tiền quá lớn nên bà D. không đồng ý, đề nghị Quân trả lại số tiền đã cầm trước đó. Khi đó Quân trình bày tiền đã được chi cho một số người nên chưa thể thu hồi.

Sau nhiều lần liên lạc nhưng bị cáo Quân không phản hồi, bà D. đã làm đơn tố cáo Quân gửi đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội.

Điều tra xác định, Quân nhận 5 tỷ đồng từ Hoa, có đi tìm hiểu một số quan hệ để xin tại ngoại cho ông Quang nhưng không được và giữ lại số tiền. Đến ngày 14/6/2025, Quân nhờ người mang đến nhà bà D. trả lại 150.000 USD (tương đương hơn 3,9 tỷ đồng).