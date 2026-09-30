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Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xin nộp thêm 1,1 tỷ đồng

Minh Tuệ
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Trước giờ tuyên án, luật sư của bà Nguyễn Thị Kim Tiến có mặt tại phiên tòa cho hay, thân chủ mong muốn nộp thêm 1,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Theo kế hoạch, chiều 30/9, Tòa phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên án với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 đồng phạm trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Tuy nhiên, chủ tọa Võ Hồng Sơn cho hay trước giờ tuyên án, 4 bị cáo (đã khắc phục xong phần tiền nghĩa vụ của mình) có nguyện vọng nộp thêm để cùng khắc phục hậu quả vụ án.

Các bị cáo gồm Nguyễn Doãn Tú, cựu Phó vụ trưởng trang thiết bị công trình y tế; Lê Văn Cư, cựu Phó viện trưởng Viện kinh tế xây dựng; Trần Văn Sinh, cựu Trưởng phòng kỹ thuật dự toán Ban quản lý dự án y tế trọng điểm và Nguyễn Kim Trung, Cựu Phó giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm.

Nhóm bị cáo này cho hay sẽ tác động gia đình nộp thêm tiền nhưng không nói rõ con số là bao nhiêu.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến vắng mặt tại phiên phúc thẩm do đang điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM nên chỉ có luật sư bào chữa.

Luật sư của cựu Bộ trưởng Y tế trình bày, thân chủ của mình mong muốn cùng các cựu đồng nghiệp trong vụ án khắc phục hậu quả. Cụ thể, bà Tiến sẽ nộp thêm 1,1 tỷ đồng và có thể nộp ngay chiều nay.

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Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại toà sơ thẩm.

Sau khi nghe luật sư của bà Tiến và các bị cáo trình bày nguyện vọng nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, chủ tọa phân tích hậu quả vụ án rất lớn, khoảng 700 tỷ đồng và hiện còn thiếu hơn 574 tỷ đồng.

“Tòa hiểu ngay bây giờ các bị cáo cũng không có luôn nhưng nếu hứa xong, viện kiểm sát phát biểu quan điểm điều chỉnh mức án xong, các vị lại không nộp tiền sẽ là vấn đề. Nhỡ các vị thất hứa thì sao? Không có gì ràng buộc, nó là quyền và nghĩa vụ. Nghĩa vụ làm xong mới được tính đến quyền” , thẩm phán nêu quan điểm.

Phát biểu quan điểm, VKS đồng ý việc tạo điều kiện cho các bị cáo khắc phục triệt để hậu quả vụ án.

Do vậy, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa để các bị cáo và người thân có thể nộp thêm tiền khắc phục hậu quả. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào chiều 1/10.

Trong phần luận tội trước đó, đại diện VKS đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo đó, VKS đề nghị tòa án chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bà Tiến, giảm án cho bị cáo này từ 6 tháng đến 1 năm tù. Trước đó, bị cáo Tiến bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Đối với kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Tiến, VKS đánh giá, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị tòa sơ thẩm tuyên phạt mức án 6 năm tù, nên không đủ điều kiện để hưởng án treo.

Phía công tố lập luận, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến cung cấp được nhiều văn bản, tài liệu, đơn của cán bộ, công nhân viên cùng người lao động hiện công tác và đã nghỉ hưu trong ngành y…

Trong đơn, những người này đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ và áp dụng hình phạt không cách ly ra khỏi đời sống xã hội đối với bà Tiến.

VKS cũng ghi nhận cựu Bộ trưởng Y tế nộp khắc phục xong số tiền liên quan đến hậu quả sai phạm mà cấp sơ thẩm quy kết là 108 tỷ đồng.

9 bị cáo còn lại cũng đưa ra nhiều tài liệu, văn bản và giấy tờ liên quan thành tích quá trình công tác, chăm nuôi gia đình có công với cách mạng… để tòa án xem xét khi lượng hình.

Về hình phạt sơ thẩm, theo đại diện VKS, mức hình phạt mà cấp sơ thẩm áp dụng đối với 10 bị cáo đều dưới khung truy tố và phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của mỗi người.

Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, 10 bị cáo đều có thêm tình tiết giảm nhẹ. Trong đó, bị cáo Tiến được ghi nhận khắc phục thêm số tiền gây hậu quả, tổng cộng đã khắc phục xong 108 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm kết luận, các bị cáo trong vụ án có những sai phạm liên quan quá trình triển khai các dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 (tại tỉnh Ninh Bình). Trong đó, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 6 đồng phạm gây thất thoát, lãng phí 803 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện các dự án, bà Tiến cùng ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm) còn tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp được trúng thầu. Sau đó, ông Thắng thỏa thuận nhận 5% giá trị thanh toán trước thuế từ các nhà thầu và nhận hối lộ hơn 51,7 tỷ đồng.

Khi ông Thắng nghỉ hưu, ông Nguyễn Hữu Tuấn kế nhiệm song vẫn tiếp tục nhận tiền từ các nhà thầu. Ông Tuấn có hành vi nhận hối lộ 7,7 tỷ đồng.

Ngoài 9 bị cáo trên, Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng) bị quy kết nhận 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng với lời hứa can thiệp, giúp đỡ Bộ Y tế trong quá trình cơ quan này bị kiểm tra tại hai dự án trên.

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