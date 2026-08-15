Cựu binh đặc nhiệm Akhmat đào ngũ sang Ukraine kể về những trường hợp tương tự

Một cựu binh thuộc đơn vị đặc nhiệm Akhmat của Chechnya đã đào ngũ và gia nhập Quân đoàn Quốc tế của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Người lính này tên là Magomed, trước khi chuyển sang phe Ukraine, anh ta đã bị giam giữ trong trại giam của Ukraine gần một năm - từ 29/8/2025.

Đầu tiên anh ta tham chiến gần Svitlodarsk và sau đó tại Bakhmut, nơi nhận nhiệm vụ thu gom thi thể người chết. Sau đó nhân vật trên và đơn vị của mình được điều động đến Horlivka.

Magomed nhớ lại đã có 2 người Chechnya đào ngũ sang quân đội Ukraine trước anh ta, sau đó bộ chỉ huy đã tăng cường giám sát các chiến binh, đặc biệt là bắt đầu kiểm tra điện thoại của họ.

Magomed (người ở giữa) đã đào tẩu sang Ukraine.

Magomed đã đầu hàng một máy bay không người lái của Ukraine khi đang bị giam giữ. Theo lời anh ta, đó là một hành động mạo hiểm, bởi vì nếu chiếc UAV đó là của Nga, nó có thể thả đạn dược xuống họ, dựa trên các trường hợp người Chechnya đào ngũ sang Ukraine trước đây.

Trong khi tiến về phía các vị trí của Quân đội Ukraine, những chiếc UAV khác đã thả xuống tất cả những thứ mà người Chechnya cần - thuốc men, thuốc giảm đau, nước uống và một chiếc bộ đàm.

Tuy nhiên, trong quá trình vượt biên, 1 máy bay không người lái FPV của Nga đã tấn công đoàn người Chechnya, khiến 1 người thiệt mạng.

Sau khi vượt biên, Magomed được các binh sĩ Ukraine đón tiếp và giao cho tiểu đoàn thuộc lữ đoàn cảnh sát "Lyut", sau đó ông bị tạm giam.

Người Chechnya này cũng nói rằng binh sĩ Nga đã giết anh trai ông ta, giải thích cái chết là do "cơn động kinh". Sau đó Magomed quyết định chiến đấu chống lại người Nga cùng với những người Chechnya khác.

Trước đó, ngày 14/7, có thông tin cho rằng trong đơn vị đặc nhiệm Akhmat của Kadyrov, cứ khoảng 6 người đến từ các vùng khác của Nga thì mới có 1 người gốc Chechnya.