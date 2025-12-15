Ngày 15-12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan.



Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên toà

Phiên tòa được mở để xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ và 11 người khác. Trong số những người kháng cáo có bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ song bị cáo này có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Phùng Quang Hùng cho biết thân chủ của mình bị đột quỵ, đang phải điều trị tại bệnh viện nên không thể tham dự phiên tòa. Do đó, luật sự đề nghị Hội đồng xét xử cho thân chủ của mình được xét xử vắng mặt.

Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ trình bày, trong quá trình công tác bản thân luôn tâm huyết, cố gắng trong công việc. Bị cáo đã cố gắng đưa Vĩnh Phúc cũ từ một tỉnh khó khăn trở thành một trong những địa phương phát triển dẫn đầu đất nước, đặc biệt về vấn đề kinh tế.

Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng của tỉnh Vĩnh Phúc cũ thời kỳ đó tăng cao và đến năm 2023 tốc độ tăng trưởng cao nhất nước và nguồn thu ngân sách trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước.

"Bị cáo đã rất nỗ lực, cố gắng trong công tác. Hoàn cảnh gia đình bị cáo rất khó khăn. Bị cáo sống với mẹ già, bố đã mất còn chồng đang bệnh hiểm nghèo, con mắt kém. Sức khỏe của bị cáo cũng rất yếu, mắc bệnh tim"- bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan nghẹn ngào trình bày. Nữ bị cáo tha thiết kính mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Cùng với đó, nữ cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ cho biết ngay tại cơ quan điều tra đã cùng với gia đình nộp lại tất cả số tiền mà bị cáo đã nhận. Bên cạnh đó, bị cáo cũng xin được đề xuất dành hai thửa đất đã mua để khắc phục chung hậu quả vụ án.

Bị cáo Lê Văn Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ

Tại tòa, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan khai trong quá trình làm việc thấy có doanh nghiệp đầu tư vào dự án của địa phương để giải quyết công ăn việc làm cho người dân nên bị cáo ủng hộ. Ngoài ra, bị cáo không ký vào giấy tờ nào, không có hứa hẹn gì với doanh nghiệp.

Trước đó, TAND TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm 9 bị cáo bị cáo buộc "Nhận hối lộ" gồm: Hoàng Thị Thúy Lan bị tuyên phạt 14 năm tù; Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ 12 năm tù; Phạm Hoàng Anh và Đặng Văn Minh, cựu giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (cũ), cùng bị phạt 8 năm tù; Nguyễn Văn Khước, cựu phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Lê Viết Chữ và Cao Khoa, cựu chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (cũ), đều bị phạt 7 năm tù; Hoàng Văn Nhiệm cựu phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) 4 năm 6 tháng tù; Chu Quốc Hải, cựu phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), 4 năm tù. Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 6 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình thực hiện các dự án, gói thầu tại tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Nguyễn Văn Hậu đã trực tiếp thực hiện, chỉ đạo cấp dưới hoặc cấu kết với các đơn vị khác để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về kế toán, đấu thầu gây thiệt hại tổng số tiền 1.168 tỉ đồng. Trong đó, hậu quả thiệt hại từ hành vi vi phạm quy định về kế toán là hơn 504 tỉ đồng, từ việc xác định lại giá đất là hơn 204 tỉ đồng và từ hành vi vi phạm quy định về đấu thầu là hơn 459 tỉ đồng.

Để trúng thầu, Nguyễn Văn Hậu đã dùng tiền "mua chuộc" nhiều lãnh đạo, cán bộ các địa phương. Trong đó, Hậu đã đưa hối lộ hơn 132 tỉ đồng.

Điển hình như đưa hối lộ cho cựu bí thư tỉnh Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan 25 tỉ đồng và 1 triệu USD (tương đương hơn 47,9 tỉ đồng); đưa hối lộ bị cáo Lê Duy Thành 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD; đưa hối lộ Nguyễn Văn Khước 20.000 USD và bán cho bị cáo này 1 ô đất để hưởng chênh lệch 3 tỉ đồng.

Nguyễn Văn Hậu cũng đưa hối lộ cho Đặng Văn Minh, cựu giám đốc Sở Giao thông vận tải, cựu chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, 22,6 tỉ đồng cùng 240.000 USD. Trong đó, cá nhân Minh hưởng lợi 10,6 tỉ đồng và 40.000 USD. Thông qua Đặng Văn Minh, Hậu đưa 6 tỉ đồng cùng 20.000 USD cho bị cáo Cao Khoa và đưa 6 tỉ đồng cho bị cáo Lê Viết Chữ.