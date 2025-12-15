Bắt Lê Văn Hoàng sinh năm 2005

Ngày 15/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Hoàng (sinh năm 2005, trú tại Tổ dân phố Đồng Dương, phường Đồng Hới) về tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 3, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 8/12/2025, Hoàng đã đột nhập vào nhà một người dân tại phường Đồng Hới. Tại đây, đối tượng lấy trộm chiếc ôtô nhãn hiệu Toyota Yaris và số tiền 900.000 đồng.

Đối tượng Lê Văn Hoàng (áo đen) - Ảnh: CA Tỉnh Quảng Trị

Đáng chú ý, sau khi thực hiện vụ trộm, Lê Văn Hoàng đã lái chiếc ôtô vừa lấy được tới một quán nhậu để đón và chở bạn gái về nhà.

Hoàng là đối tượng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản và chỉ vừa chấp hành xong án phạt tù vào ngày 1/9/2025, tức chỉ khoảng ba tháng trước khi tiếp tục gây án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Lê Văn Hoàng theo quy định pháp luật.