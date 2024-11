Theo cáo trạng, quá trình điều tra bị can Thừa và Vịnh khai nhận, vào giáp Tết Nguyên đán năm 2015, khi bị can Nguyễn Văn Vịnh làm Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai và sau khi Công ty Lilama đã san gạt xong mặt bằng dự án, khai thác và tiêu thụ trái phép xong quặng Apatit trong diện tích 37.700m2 thì Nguyễn Mạnh Thừa đã mang 5 tỷ đồng đến nhà bị can tặng quà tết.