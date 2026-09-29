Cựu bác sĩ, điều dưỡng đều khai nhận tiền để tạo điều kiện cho vợ chồng bệnh nhân ra khỏi viện tâm thần

Trả lời xét hỏi, các cựu bác sĩ, điều dưỡng của Viện Pháp y tâm thần Trung ương đều khai nhận tiền của vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh để tạo điều kiện cho cả hai điều trị tốt, được trốn ra khỏi viện.

Tiền hối lộ tăng dần theo thời gian

Sáng 29/9, TAND TP Hà Nội xét hỏi 65 bị cáo phạm tội trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các đơn vị liên quan.

Nhóm đầu tiên bị xét hỏi là các điều dưỡng viên, y sĩ, bác sĩ. Điểm chung nhóm này đều khai nhận tiền của vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông từ 2 triệu đồng hàng chục triệu đồng.

Ngoài ra, nhóm còn nhận lợi ích thông qua hình thức đi nghỉ dưỡng, du lịch, mọi chi phí đều do Mai Anh chi trả.

Như bị cáo Nguyễn Công Đạt (cựu cán bộ điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương) khai 9 lần nhận tiền từ Mai Anh, số tiền nhận hối lộ tăng dần theo thời gian, ban đầu là 2 triệu đồng đến 3 triệu rồi 7 hoặc 8 triệu đồng.

Đạt cũng được Mai Anh thu xếp cho một chuyến du lịch tại tỉnh Hòa Bình cùng với gia đình, đồng nghiệp. “Bị cáo cứ đi, không biết chi phí thế nào, việc này do Mai Anh lo”, Đạt khai.

Tương tự, bị cáo Tạ Văn Minh Giáp (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ) ngoài nhận tiền phần của mình, Giáp khai còn nhận tiền từ Mai Anh đưa cho các bị cáo khác.

“Tôi nhận tiền để tạo điều kiện cho Mai Anh”, bị cáo Nguyễn Văn Tiến (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ) cho hay.

Bị cáo Đinh Thị Thủy (bác sĩ Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương) khai đã nhận tổng cộng 27 triệu đồng từ vợ chồng Mai Anh. Trong đó, Mai Anh từng đưa 20 triệu đồng, nói là tiền tặng quà cho chồng cũ của nữ bác sĩ. Một lần khác, vào dịp Tết thiếu nhi, Mai Anh đưa 5 triệu đồng và nói là quà cho con của Thủy.

Các bị cáo tại tòa.

Nghe lời khai này, Chủ tọa nói một gói bánh làm quà cho trẻ em thông thường chỉ trị giá vài trăm nghìn đồng. Trong khi, Mai Anh là bệnh nhân đang chữa bệnh bắt buộc tại viện lại đưa tới 5 triệu đồng.

Theo Chủ tọa, người nhận tiền phải nhận thấy khoản quà này bất thường. “Thiếu nhi mà nhận quà 5 triệu đồng à?”, Chủ tọa hỏi. Bị cáo Thủy không trả lời.

'Nhắm mắt' tạo điều kiện

Về mục đích nhận tiền, cựu bác sĩ Đinh Thị Thủy ban đầu quanh co, giải thích mình không phải người điều trị trực tiếp cho vợ chồng Mai Anh. Chủ tọa yêu cầu bị cáo tập trung vào câu hỏi và khai đúng bản chất sự việc. Sau một hồi trình bày, Thủy thừa nhận, nhận tiền để tạo điều kiện cho Lê Văn Đông được trốn ra khỏi viện.

Trong chuyến nghỉ mát của Khoa Điều trị bắt buộc nam vào tháng 6/2025 tại Sầm Sơn, Thanh Hóa, bị cáo Thủy cho biết trước chuyến đi, Mai Anh có đưa tiền với lý do hỗ trợ khoa nghỉ mát. Khi đến Sầm Sơn, Thủy nhìn thấy cả Mai Anh và Đông xuất hiện tại đây. Dù biết hai người đang thuộc diện chữa bệnh bắt buộc ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương nhưng Thủy không báo cáo việc họ có mặt ngoài viện.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang (điều dưỡng khác của Khoa Điều trị bắt buộc nữ) khai 6 lần nhận tổng cộng 17 triệu đồng từ Mai Anh. Trong số này, Trang nhận trực tiếp 12 triệu đồng, khoản 5 triệu đồng còn lại được chuyển qua Tạ Văn Minh Giáp.

Khi chủ tọa hỏi tiền có được đưa hàng tháng hay không? Bị cáo Trang không thừa nhận, cho rằng Mai Anh chỉ thỉnh thoảng mới cho. Trước câu hỏi về mục đích nhận tiền, nữ điều dưỡng thừa nhận bà đã tạo điều kiện để Mai Anh ra khỏi viện.

Trong cáo trạng, cơ quan tố tụng còn xác định trong ca trực từ sáng 8/6/2025 đến sáng hôm sau, bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang biết 7 bệnh nhân không có mặt tại khoa, trong đó có Mai Anh, Đồng, đang ở Sầm Sơn. Tuy vậy, Trang không báo cáo và cũng không ghi việc bệnh nhân vắng mặt vào sổ trực.

Cũng như Trang, bị cáo Nguyễn Thị Thúy (điều dưỡng Khoa Điều trị bắt buộc nam) khai trong chuyến đi Sầm Sơn, Thúy nhìn thấy Lê Văn Đông ở bãi biển nhưng không báo cáo. Bị cáo giải thích mình nghĩ lãnh đạo khoa đi cùng đã biết sự việc.

Chủ tọa cho rằng Thúy là điều dưỡng làm việc tại khoa, biết Đông đang chữa bệnh bắt buộc thì phải báo cáo khi thấy bệnh nhân xuất hiện ngoài viện...

Phiên tòa tiếp tục xét hỏi nhóm bác sĩ !