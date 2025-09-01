Vòng sơ loại Cúp C1 nữ châu Á (AFC Women's Champions League) mùa giải 2025/26 đã khép lại với những kết quả trái chiều dành cho các đại diện đến từ khu vực Đông Nam Á.

Tại bảng B, CLB College of Asian Scholars của Thái Lan dù có 2 trận thắng nhưng vẫn ngậm ngùi bị loại do để thua Nasaf (Uzbekistan) trong trận quyết định. Trong khi đó tại bảng C, lợi thế sân nhà không thể giúp Kelana United làm nên bất ngờ. Đại diện Malaysia chỉ có 1 điểm sau 3 lượt trận, xếp cuối bảng và không giành vé đi tiếp.

Kelana United bị loại sớm

Ở chiều ngược lại, ISPE (Myanmar) thể hiện sức mạnh với 3 trận toàn thắng và giành quyền lọt vào vòng bảng. Lion City Sailors (Singapore) cũng kiếm trọn vẹn 9 điểm và vượt qua vòng loại với tư cách đội đầu bảng C. Stallion Laguna (Philippines) tuy không dẫn đầu bảng nhưng vẫn đi tiếp nhờ suất dành cho đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Đại diện duy nhất từ khu vực Đông Nam Á không cần thi đấu vòng sơ loại là CLB nữ TP.HCM – nhà vô địch Việt Nam. Tấm vé “đặc cách” này có được nhờ mùa giải năm ngoái CLB nữ TP.HCM từng vào tới bán kết Cúp C1 nữ châu Á. Mùa 2025/26 cũng là mùa giải thứ 2 liên tiếp đội chủ sân Thống Nhất tham dự giải đấu danh giá nhất cho các CLB bóng đá nữ châu Á.

CLB nữ TP.HCM có mùa giải thứ 2 liên tiếp dự Cúp C1 nữ châu Á

Danh sách 12 đội tham dự Cúp C1 nữ châu Á được xác định sau khi vòng sơ loại kết thúc: CLB nữ TP.HCM (Việt Nam), Melbourne City (Australia), Suwon (Hàn Quốc), Tokyo Verdy (Nhật Bản), Wuhan Jiangda (Trung Quốc), Bam Khatoon (Iran), Stallion Laguna (Philippines), ISPE (Myanmar), East Bengal (Ấn Độ), Naegohyang (Triều Tiên), Nasaf (Uzbekistan) và Lion City Sailors (Singapore).