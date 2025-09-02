Tiền vệ Việt kiều trị giá 15 tỷ đồng phải chia tay U23 Việt Nam sát giờ chốt danh sách?

Trong lần đầu tập trung cùng đội tuyển U23 Việt Nam, tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung cho thấy sự thích nghi tốt ở các buổi tập. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 2005 nhiều khả năng không thể góp mặt tại vòng loại U23 châu Á 2026 do gặp chấn thương. Đây là điều rất đáng tiếc đối với cá nhân Thành Trung cũng như U23 Việt Nam.

Trần Thành Trung gặp chấn thương đáng tiếc

Trong quá khứ, Trần Thành Trung từng thi đấu ở một số cấp độ tuyển trẻ Bulgaria như U17, U19 và U21. Tiền vệ sinh năm 2005 vừa gia nhập CLB Ninh Bình với giá chuyển nhượng 500.000 euro (khoảng gần 15 tỷ đồng). Anh đã có 2 trận đấu V.League trong màu áo CLB Ninh Bình để bước đầu làm quen với bóng đá Việt Nam.

Với việc Thành Trung không góp mặt, HLV Kim Sang-sik cũng chốt danh sách 23 cái tên tham dự vòng loại U23 châu Á 2026. So với giải U23 Đông Nam Á 2025, ông Kim có một sự bổ sung trên hàng công là tiền đạo Thanh Nhàn.

Bộ khung U23 Việt Nam trải qua một số giải đấu đã tương đối hoàn thiện. Nhiều vị trí đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như các giải đấu cấp CLB trong nước. Cộng thêm lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng loại để có lần thứ 6 liên tiếp giành vé tham dự VCK U23 châu Á.

Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026 (các trận đấu diễn ra trên SVĐ Việt Trì)

Ngày 3/9 19h30 U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh

Ngày 6/9 19h30 U23 Việt Nam vs U23 Singapore

Ngày 9/9 19h30 U23 Việt Nam vs U23 Yemen