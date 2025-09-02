Đội tuyển Việt Nam chạm trán tiền đạo cao 2m06, HLV Kim Sang-sik dùng đội hình gì?

Đối thủ chất lượng chờ đón đội tuyển Việt Nam

Loạt FIFA Days tháng 9/2025, đội tuyển Việt Nam không có trận giao hữu quốc tế nào. Nhưng LĐBĐ Việt Nam đã sắp xếp cho đoàn quân áo đỏ 2 đối thủ chất lượng để rèn quân là CLB Nam Định và CLB CAHN.

Cuộc so tài đầu tiên vào ngày 4/9 với CLB Nam Định hứa hẹn mang tới thử thách lớn cho đội tuyển Việt Nam. Dù có 3 cầu thủ đã lên tuyển là Văn Tới, Lý Công Hoàng Anh và Văn Vĩ, lực lượng còn lại của đội bóng thành Nam vẫn cực mạnh.

Theo trang chủ VPF, CLB Nam Định đăng ký 7 ngoại binh cho giai đoạn lượt đi V.League 2025/26 bao gồm Lucas Alves, Caio Cesar, Mahmoud Eid, Njabulo Blom, Percy Tau, Brenner, Kyle Hudlin và Romulo. Bên cạnh đó, họ còn có 4 cầu thủ Caique Santos, Mitchell Dijks, Walber Motta và Mahmoud Eid sẵn sàng cho 2 đấu trường Cúp C2 châu Á và Cúp C1 Đông Nam Á.

Kyle Hudlin sở hữu chiều cao lên tới 2m06

Dàn cầu thủ nội của đội chủ sân Thiên Trường cũng rất ấn tượng với những Nguyên Mạnh, Dương Thanh Hào, Văn Kiên, Lâm Ti Phông… và cả hậu vệ Việt kiều Kevin Phạm Ba.

Nếu tung vào sân đội hình mạnh nhất, áp lực mà CLB Nam Định tạo ra cho tuyển Việt Nam sẽ không thua kém so với đội tuyển Malaysia hồi tháng 6 vừa qua. Đặc biệt, vị trí của tiền đạo Kyle Hudlin là bài toán khó giải cho đoàn quân áo đỏ.

Sở hữu chiều cao 2m06, Kyle Hudlin vượt trội hoàn toàn trong những tình huống không chiến. Ngay cả những trung vệ cao nhất của tuyển Việt Nam cũng phải chịu thua thiệt rõ ràng nếu tranh bóng bổng với chân sút người Anh.

HLV Kim Sang-sik dùng đội hình nào?

Không có mặt trực tiếp tại sân tập do phải dành thời gian cho đội U23, nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn truyền đạt được các ý đồ chiến thuật nhờ những trợ lý như Đinh Hồng Vinh, Nguyễn Thành Công.

Những bài tập phòng ngự được chú trọng đặc biệt. Bài học nhận 4 bàn thua trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vẫn còn “nóng hổi”. Hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam ngày hôm đó đã bị xô lệch do áp lực lớn từ đối phương và cuối cùng hụt hơi trong hiệp hai.

Trong các buổi tập, nhóm trung vệ gồm Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh, Thành Chung, Đinh Quang Kiệt, Đặng Văn Tới, Trần Hoàng Phúc tham gia các bài tập áp sát, bọc lót, đánh chặn và đặc biệt là chống bóng bổng. Viễn cảnh so tài với Kyle Hudlin thúc đẩy các trung vệ nỗ lực vượt bậc.

HLV Kim Sang-sik nỗ lực tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam

Hệ thống 3-4-3 từng làm nên thành công dự kiến vẫn sẽ được sử dụng. Trong khung thành, thủ môn Văn Việt nhiều khả năng bắt chính. Bộ ba trung vệ là Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Thành Chung. 2 cánh dành cho Cao Pendant Quang Vinh và Trương Tiến Anh. Hàng tiền vệ có cặp đôi Hoàng Đức – Đức Chiến. Trên hàng công, bộ ba Tuấn Hải, Tiến Linh, Châu Ngọc Quang vẫn được tin tưởng.

Tất nhiên, trong trận đấu mang tính thử nghiệm, đội tuyển Việt Nam có thể điều chỉnh nhân sự linh hoạt. Mục tiêu kép của HLV Kim Sang-sik là vừa củng cố nền tảng cũ, vừa tạo cơ hội cho các nhân tố mới thể hiện.