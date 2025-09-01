Tuyển thủ U23 Việt Nam lần đầu tiết lộ về tân binh Việt kiều trị giá 15 tỷ đồng

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung là nhân tố mới thu hút nhiều sự chú ý trong đợt tập trung lần này của đội tuyển U23 Việt Nam. Thành Trung vừa gia nhập CLB Ninh Bình với giá chuyển nhượng 500.000 euro (khoảng gần 15 tỷ đồng), theo ghi nhận từ Transfermarkt.

Sau khi chính thức chuyển từ LĐBĐ Bulgaria sang LĐBĐ Việt Nam, Thành Trung đã có những buổi tập đầu tiên cùng đội U23 Việt Nam. Nguyễn Đình Bắc – một trong những tuyển thủ U23 kỳ cựu nhất – đã tiết lộ về người đồng đội mới:

“Thành Trung vui vẻ, hòa nhập rất nhanh. Toàn đội sinh hoạt, tập luyện đều rất gắn bó nên Trung không gặp khó khăn nào. Cậu ấy là cầu thủ chất lượng, hy vọng Thành Trung sẽ thi đấu thật tốt ở những trận tới”.

Trần Thành Trung đang bước đầu hòa nhập với môi trường bóng đá Việt Nam

Trong quá khứ, Trần Thành Trung từng thi đấu ở một số cấp độ tuổi trẻ Bulgaria như U17, U19 và U21. Tiền vệ sinh năm 2005 cũng đã có 2 trận đấu V.League trong màu áo CLB Ninh Bình để bước đầu làm quen với bóng đá Việt Nam. Việc Thành Trung hòa nhập tốt ở đội U23 là tin vui đối với HLV Kim Sang-sik.

Tại giải U23 Đông Nam Á 2025, HLV Kim Sang-sik sau nhiều thử nghiệm đã tìm ra cặp tiền vệ trung tâm khá ăn ý là Nguyễn Văn Trường và Xuân Bắc. Dù vậy, ông Kim vẫn cần thêm các phương án ở tuyến giữa. Nếu thể hiện tốt trên sân tập, cơ hội ra sân sẽ đến với Thành Trung ở vòng loại U23 châu Á 2026.

Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026

Ngày 3/9 19h30 U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh

Ngày 6/9 19h30 U23 Việt Nam vs U23 Singapore

Ngày 9/9 19h30 U23 Việt Nam vs U23 Yemen