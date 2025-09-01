Bốc thăm cúp châu Á: Đội bóng Việt Nam lọt top 5 châu lục, nắm trong tay lợi thế lớn

Sau khi xác định xong danh sách 12 CLB lọt vào vòng bảng, các nhóm hạt giống của Cúp C1 nữ châu Á (AFC Women's Champions League) 2025/26 cũng đã được công bố. Theo đó, đại diện của Việt Nam là CLB nữ TP.HCM được xếp vào top 5 trên bảng hệ số và thuộc nhóm hạt giống số 2, cùng với Wuhan Jiangda (Trung Quốc) và Bam Khatoon (Iran).

Theo thể thức bốc thăm vòng bảng, 12 CLB được chia làm 3 bảng, mỗi bảng 4 đội. Việc nằm ở nhóm hạt giống số 2 giúp CLB nữ TP.HCM tránh được 2 đối thủ mạnh và tăng đáng kể cơ hội tiến xa.

CLB nữ TP.HCM có mùa thứ 2 liên tiếp dự giải châu Á

Nhóm hạt giống số 1 gồm 3 đội: Melbourne City (Australia), Suwon (Hàn Quốc) và Tokyo Verdy (Nhật Bản). Nhóm 3 có các đội: Stallion Laguna (Philippines), East Bengal (Ấn Độ) và Naegohyang (Triều Tiên). 3 CLB thuộc nhóm 4 là: Nasaf (Uzbekistan), ISPE (Myanmar) và Lion City Sailors (Singapore).

2 đội nhất nhì mỗi bảng giành vé vào tứ kết. Ngoài ra, còn 2 tấm vé vớt dành cho 2 CLB xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất. Vòng bảng diễn ra trọn vẹn trong tháng 11/2025, các vòng tứ kết, bán kết và trận chung kết diễn ra tháng 5/2026.

Mùa giải năm ngoái, CLB nữ TP.HCM lập kỳ tích khi vào đến tận vòng bán kết. Trong đó, ấn tượng nhất là chiến thắng ngược dòng 5-4 trước Abu Dhabi Country Club (UAE) sau khi bị đối phương dẫn tới 3-0.

CLB nữ TP.HCM từng vào tới bán kết Cúp C1 nữ châu Á 2024/25

Hướng tới mùa thứ 2 liên tiếp tại đấu trường châu lục, CLB nữ TP.HCM đang lên các phương án nhằm bổ sung lực lượng. HLV Đoàn Thị Kim Chi chia sẻ: “Phải đến mùa giải 2026, các giải nữ thuộc hệ thống quốc gia mới cho phép đăng ký ngoại binh. Tuy nhiên, CLB đang tích cực tìm kiếm cả ngoại binh lẫn cầu thủ Việt kiều để chuẩn bị lực lượng cho Cúp C1 nữ châu Á 2025/26.

Việc tìm ngoại binh lúc này rất khó, khi họ không đồng ý ký hợp đồng ngắn hạn. Còn nếu ký hợp đồng từ lúc này thì ngoại binh cũng không đủ điều kiện tham dự Giải nữ VĐQG. Chúng tôi đang nhờ các mối quan hệ để tìm kiếm. Nếu không có được cầu thủ chất lượng cao thì cũng hy vọng tìm được người phù hợp với lối chơi.

Chúng tôi đã liên hệ và theo dõi nhiều cái tên. Nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được ngoại binh hoặc Việt kiều nào thật sự phù hợp để bổ sung”.