Cướp tiệm vàng đêm giao thừa, Lê Anh Huy và Trần Đỗ Thanh Phong bị bắt ngay Mùng 1 Tết

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa truy xét nhanh, bắt giữ 2 đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng Kim Lượng (thôn Quảng Thuận, xã Quảng Lập), thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho bị hại.

Cụ thể, trên CAND cho hay, 2 đối tượng bị bắt để điều tra về hành vi cướp giật tài sản là Lê Anh Huy (SN 2008, trú thôn Quảng Lợi, xã Quảng Lập) và Trần Đỗ Thanh Phong (SN 2008, trú thôn Quảng Thuận, xã Quảng Lập).

Trước đó, lúc 22h20 phút tối 16/2 (đêm giao thừa), Công an xã Quảng Lập tiếp nhận tin báo của bà Huỳnh Thị Lan (SN 1977), chủ tiệm vàng, về việc bị 2 thanh niên đi xe Air Blade màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm vào giả vờ hỏi mua rồi bất ngờ giật 1 dây chuyền và 1 lắc đeo tay, tổng trị giá khoảng 74 triệu đồng, sau đó tẩu thoát.

Hai đối tượng cướp giật vàng đêm giao thừa bị bắt sau 16 giờ gây án - Ảnh: CAND

Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Quảng Lập khẩn trương truy xét.

Đến 15h ngày 17/2 (mùng 1 Tết), lực lượng công an đã bắt giữ hai nghi phạm, thu giữ phương tiện gây án cùng toàn bộ tang vật.