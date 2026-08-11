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Cướp giật dây chuyền đưa bạn gái mang bán lấy tiền trả nợ

Nguyễn Tiến
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Bùi Châu Thanh (có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và mới ra tù) vừa bị Công an tạm giữ sau khi cướp dây chuyền vàng ở phường Tam Bình (TPHCM) rồi đưa bạn gái mang đi bán để trả nợ.

Ngày 11/8, Công an phường Tam Bình phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM tạm giữ Bùi Châu Thanh (36 tuổi) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Clip: Cướp dây chuyền 25 triệu đồng để trả nợ, đưa bạn gái mang bán

Theo thông tin ban đầu, chiều 9/8, chị Thảo (24 tuổi) đang mua hàng gần Khu chế xuất Linh Trung thì bị Thanh chạy xe máy từ phía sau áp sát, giật sợi dây chuyền vàng 18K trị giá khoảng 25 triệu đồng rồi tăng ga bỏ chạy.

Qua truy xét, công an xác định Thanh là nghi can nên mời về trụ sở làm việc. Tại đây, đối tượng này khai nhận trước khi gây án đã đến một cửa hàng xe máy nhờ tháo biển số xe nhằm tránh bị nhận diện.

Sau khi giật được dây chuyền, Thanh đưa cho bạn gái mang đến một tiệm vàng ở xã Nhà Bè bán được hơn 13 triệu đồng. Số tiền này được Thanh dùng để trả nợ.

Công an phường Tam Bình cùng PC02 đã triệu tập bạn gái của Thanh và một số người liên quan để lấy lời khai, làm rõ vai trò của từng người.

Đáng chú ý, Thanh từng có hai tiền án về tội cướp giật tài sản và mới chấp hành xong án phạt tù hồi tháng 3/2026.

Công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định.

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Cuớp dây chuyền

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