Mới đây, 2 kẻ cướp giật trên đường tại Brazil đã nhận được một bài học đau đớn sau những hành vi sai trái của chúng và camera an ninh đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ cướp bất thành.

Thông tin trên tờ báo Anh Need To Know cho biết, vụ việc mới xảy ra vào sáng thứ Ba, 25/6 vừa qua tại một con đường ở thành phố Belo Horizonte của Brazil. Theo đó, một cô gái đang đeo túi xách đi trên đường thì bỗng dưng bị 2 người đàn ông đi xe máy tiếp cận. Hóa ra chúng là 2 tên cướp.

Tên cướp cố giằng co để lấy chiếc túi xách của cô gái.

Một tên trong số chúng đã xuống xe và giằng co chiếc túi xách với cô gái hòng chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Tuy nhiên, cô gái đã dũng cảm giằng co với tên cướp trong khi đồng phạm của hắn chuẩn bị tư thế để phóng xe đi. Trong lúc giằng co, cô gái đã ngã vào chiếc xe khiến cho chiếc xe bị đổ, tên đồng phạm ngồi trên đó cũng ngã theo.

Trong lúc giằng co, chiếc xe bị đổ và tên cướp ngồi trên đó cũng ngã theo.

Chỉ sau đó ít giây, một người qua đường phát hiện sự việc đã quyết định can thiệp để giúp đỡ cô gái. Đoạn clip được cắt ngay sang đúng lúc người đàn ông này dạy cho 2 tên cướp một bài học bằng cách tung những cú đá mạnh vào một trong 2 tên cướp, khiến kẻ này bị thương ở chân, phải khập khiễng bỏ đi. Cũng bằng những cú đá tương tự, người đàn ông đã khiến tên còn lại ngã xuống đất trong đau đớn và phải từ bỏ ý định cướp giật của nạn nhân.

Một trong 2 tên cướp khập khiễng trèo lên xe bỏ đi.

Đoạn video được công bố chỉ dài 20 giây và không rõ diễn biến sau đó ra sao, tuy nhiên, cảnh sát ở Belo Horizonte, Brazil sau đó đã xác nhận vụ cướp, tiết lộ rằng nạn nhân của vụ việc là một cô gái 27 tuổi. Cô gái đã bị nhiều vết cắt và trầy xước trên mặt và đầu gối trong cuộc ẩu đả với 2 tên cướp. Chưa rõ danh tính người đàn ông tốt bụng đã giúp đỡ cô bảo vệ tài sản.

Điều gây phẫn nộ là ngay sau đó khoảng 15 phút, 2 kẻ bất lương đã cố gắng tấn công một phụ nữ khác ở khu phố khác. Tuy nhiên, nạn nhân đã bỏ chạy và kêu cứu, khiến bọn chúng tiếp tục phải bỏ trốn lần thứ hai.

Cảnh sát Brazil hiện đang truy tìm 2 gã đàn ông này và họ cũng đưa ra khuyên người dân nếu đụng độ với những tên cướp thì không nên cố gắng giằng co vì có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân họ.

Trong khi đó, khi đoạn clip được chia sẻ trên MXH, nó đã thu hút sự chú ý lớn của các netizen. Nhiều người thừa nhận họ đã cảm thấy có chút gì đó "hả dạ" khi chứng kiến 2 tên cướp bị người hùng qua đường dạy cho một bài học.