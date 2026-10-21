Cường Tống ra mắt MV dài hơn 30 phút tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt qua nghệ thuật chèo

MV tổ khúc "Bóng Đào Liễu" của Cường Tống gồm 6 chương. Mỗi chương là một lát cắt cảm xúc trong hành trình khắc họa hình tượng người phụ nữ Việt Nam từ nét dịu dàng, mong manh đến những va đập, giằng xé, mất mát, rồi hướng tới sự buông bỏ và lòng từ bi.

Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 vừa qua, nghệ sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Cường Tống ra mắt MV tổ khúc "Bóng Đào Liễu". Tác phẩm lấy cảm hứng từ nghệ thuật chèo, kết hợp nhạc cụ dân tộc, piano và dàn nhạc thính phòng phương Tây, qua đó khắc họa vẻ đẹp, sức sống và chiều sâu nội tâm của người phụ nữ Việt Nam.

Nghệ sĩ Cường Tống.

Lấy hình tượng người phụ nữ làm trung tâm, "Bóng Đào Liễu" khai thác sự mềm mại, sức sống bền bỉ và lòng nhẫn nại của họ qua những biến động trong cuộc đời. Phía sau vẻ dịu dàng và đức hy sinh là thế giới nội tâm với những khát vọng yêu thương, chờ mong, tổn thương và sức mạnh để tiếp tục sống.

Hình tượng người phụ nữ trong tác phẩm mang bóng dáng của nhiều thân phận, nhiều thế hệ. Sự cam chịu được đặt bên cạnh những giá trị họ gìn giữ qua năm tháng như tình yêu, phẩm giá và niềm tin vào cuộc đời. Từ những giằng xé trong nhận thức về thân phận đến khủng hoảng, buông bỏ và thấu hiểu, tác phẩm mở ra hành trình chuyển biến trong đời sống tinh thần của người phụ nữ.

Nói về nhan đề "Bóng Đào Liễu", Cường Tống cho biết ý tưởng bắt nguồn từ làn điệu chèo Đào Liễu cùng những dư âm của nó trong ký ức. Trong đó, "bóng" gợi phần khuất phía sau câu hát, những nỗi niềm chưa nói và dấu vết còn lại sau một đời người. Từ chất liệu truyền thống, anh mở ra không gian suy ngẫm về thân phận và sức sống của người phụ nữ Việt.

"Xuyên suốt tác phẩm là cuộc đối thoại giữa sắc thái ngũ cung sáng trong của chất liệu chèo với những miền điệu thứ trầm tối, hướng nội. Giọng hát và nhạc cụ dân tộc gặp piano, dàn nhạc thính phòng phương Tây trong những tương quan khi nâng đỡ, khi xung đột. Mỗi ngôn ngữ giữ đặc tính riêng, cùng diễn đạt hành trình tinh thần qua sáu phần của tổ khúc", Cường Tống chia sẻ.

Tác phẩm kết hợp cả nhạc cụ phương Tây.

Không chỉ được thể hiện qua âm nhạc, "Bóng Đào Liễu" còn kết hợp nghệ thuật trình diễn và ngôn ngữ hình ảnh sân khấu. Từ tiếng trống chèo, tiếng đàn dây đến phục trang và ánh sáng, các yếu tố góp phần tạo nên không gian nghệ thuật, đưa chất liệu truyền thống đến gần hơn với cách thể hiện đương đại.

Thay vì lựa chọn hình thức kể chuyện bằng âm nhạc thông thường, Cường Tống sử dụng dạng thức tổ khúc để triển khai ý tưởng. Theo anh, hình thức này có cấu trúc linh hoạt, cho phép các chương nhạc mang sắc thái riêng, không bị bó buộc quá chặt chẽ về thời lượng hay cách phát triển chủ đề như một số thể loại khí nhạc khác.

Tuy nhiên, thách thức nằm ở việc kết nối các phần thành một chỉnh thể thống nhất. Nếu thiếu sự liên kết, tổ khúc dễ trở thành tập hợp những bản nhạc rời rạc. Vì vậy, Cường Tống xây dựng mạch nội dung xuyên suốt, sắp xếp các chương có sự tương phản về tốc độ, sắc thái và nhịp điệu, đồng thời sử dụng đặc tính của từng nhạc cụ để tạo màu sắc riêng cho mỗi phần.

MV tổ khúc "Bóng Đào Liễu" của Cường Tống gồm 6 chương.

Tác phẩm dài hơn 30 phút, gồm sáu chương: "Dẫn nhập", "Dáng liễu trước gió", "Đò đưa", "Phách gãy", "Bóng Đào Liễu" và "Luân Hồi". Mỗi chương là một lát cắt cảm xúc trong hành trình khắc họa hình tượng người phụ nữ Việt Nam, từ nét dịu dàng, mong manh đến những va đập, giằng xé, mất mát, rồi hướng tới sự buông bỏ và lòng từ bi.

"Bóng Đào Liễu" không kể lại một tích chèo cụ thể mà sử dụng chất liệu âm nhạc truyền thống kết hợp ngôn ngữ thính phòng để tạo nên câu chuyện riêng. Chia sẻ về thông điệp của tác phẩm, Cường Tống nói: "Sự mềm mại mang trong mình một sức bền đã đi qua nhiều thử thách. Dáng liễu có thể nghiêng, nhịp phách có thể gãy, nhưng tình yêu và khả năng nuôi dưỡng sự sống vẫn tiếp tục được gìn giữ. Đó là âm vang mà tổ khúc để lại sau những giằng xé và chuyển hóa của thân phận".

Tham gia biểu diễn trong tổ khúc là các nghệ sĩ của dòng âm nhạc truyền thống như NSND Thúy Ngần, NSƯT Lê Xuân Diệu, NSƯT Bùi Trọng Thủy và nghệ sĩ Bùi Thảo Hiền. Bên cạnh đó còn có các nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ phương Tây như nghệ sĩ clarinet Trần Khánh Quang, nghệ sĩ oboe Hoàng Mạnh Lâm, nghệ sĩ piano Hoàng Hồ Thu và nghệ sĩ violin cổ điển Hoàng Hồ Khánh Vân.

Theo Cường Tống, việc quy tụ các nghệ sĩ không đơn giản bởi họ đều có lịch trình biểu diễn dày đặc. Tuy nhiên, sự đồng điệu trong mong muốn gìn giữ và tôn vinh giá trị nghệ thuật truyền thống đã giúp các nghệ sĩ cùng tham gia dự án.

Các nghệ sĩ gạo cội dòng nhạc truyền thống trong MV.

Trong số đó, NSND Thúy Ngần là gương mặt gạo cội của nghệ thuật chèo. Nghệ sĩ Bùi Thảo Hiền có chuyên môn nghiên cứu, biểu diễn chèo; NSƯT Lê Xuân Diệu thuộc thế hệ nghệ sĩ kỳ cựu của âm nhạc cổ truyền, được biết đến với khả năng biểu diễn nhiều nhạc cụ dân tộc như sáo trúc, nhị và đàn bầu, đồng thời gắn bó với nghệ thuật hát xẩm.

MV được thực hiện theo hình thức trình diễn, với thời lượng hơn 30 phút. Phần hình ảnh được xây dựng theo hướng tiết chế, tối giản, tập trung vào nghệ sĩ và quá trình truyền tải âm nhạc, đồng thời sử dụng ngôn ngữ hình ảnh mang tính điện ảnh.

Bên cạnh việc phát hành MV, Cường Tống và cộng sự đang ấp ủ kế hoạch đưa "Bóng Đào Liễu" lên sân khấu thông qua các chương trình biểu diễn trực tiếp. Nhà sản xuất kỳ vọng tác phẩm có thể tiếp cận đông đảo công chúng, trở thành sản phẩm biểu diễn phục vụ du khách và góp phần quảng bá nghệ thuật truyền thống trong định hướng phát triển công nghiệp văn hóa.